Lifan X80 quer ser o melhor SUV chinês por R$ 129.777

A Lifan apresenta nesta semana o novo X80. Lançado na China ano passado o SUV de sete lugares já está sendo comercializado em todas as concessionárias da marca no Brasil. O X80 chega para quebrar um tabu sobre os carros chineses, e por isso, recebeu atenção especial dos engenheiros da marca no seu país de origem em cooperação com a equipe da Lifan que atua no país. O resultado desse trabalho é um modelo com proposta premium, lista farta de equipamentos e motorização atualizada.

Na lista de equipamentos de série estão seis airbags, os esperados controles de estabilidade e tração, assistentes de partida em rampas e de frenagem, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros além de multimídia e monitoramento de todos os comandos a partir do cluster e do painel.

No primeiro contato, o SUV impressiona pelo padrão de acabamento e nível de itens de série comparáveis a modelos bem mais caros como o Tiguan All Space R-Line 350, Peugeot 5008 e também Hyundai Santa Fe e Kia Sorento.

Motor "TSi"

O Lifan X80 é montado em CKD no Uruguai e desembarca no Brasil em versão única, VIP, custando R$ 129.777. É equipado com motor 2.0 com quatro cilindros em linha, DOHC (duplo comando de válvulas no cabeçote), 16V, Dual VVT, turbo-alimentado, com intercooler, injeção direta e alimentado unicamente com gasolina. São 184cv de potência a 5.000 rpm e 28,6 kgf.m de torque entre 1.600 e 3.600 rpm. Por questão de registro de patente, o motor Lifan não pode ser TSi (turbo com injeção sequencial), emblema que se vê apenas na capa que protege o motor ao abrirmos o capô. O X80 ainda é equipado com câmbio DSI fabricado pela Geely, dona da Volvo, automático de seis velocidades e não há opção de transmissão manual como na China.

“Procuramos colocar no X80 aquilo que nossas pesquisas mostraram como sendo importantes aos consumidores dessa classe de veículo, porém sem exageros, para conseguir estabelecer um patamar de custo adequado a uma gama maior de potenciais clientes”, disse Johnny Fang, presidente da Lifan no Brasil.

A Lifan procurou levar sofisticação para o veículo, que apesar do visual inspirado em marcas conhecidas - um recurso ainda recorrente entre os chineses - resulta num veículo harmônico.

A parte frontal é equipada com grandes barras horizontais cromadas com o nome da marca aplicado, o conjunto óptico com DRL (Daytime Running Light – luz diurna em LED) em linha e faróis de neblina embutidos no para-choque. Na lateral a linha de cintura é elevada alta e traz o recorte na coluna C, recurso de estilo emprestado de muitos veículos, as rodas com 19 polegadas diamantadas 'black’n silver' e as saias que acompanham toda a linha inferior complementam o conjunto. Na parte traseira, as lanternas não contam com visual diferenciado, mas são em LED e o para-choque possui duas saídas de escapamento, o que leva sugere esportividade para o carro. O vidro traseiro é menor em relação à proporção do carro.

Interior rico

A parte interna é equipada com um painel de instrumentos que possui três configurações de grafismo diferentes e um certo exagero de cores. No volante há comandos para acesso ao sistema multimídia, para o computador de bordo, para o viva-voz do smartphone (quando conectado por bluetooth com o sistema multimídia) e para o controle automático de velocidade de cruzeiro (cruise control). No largo console central há um grande porta-objetos, que quando está fechado funciona como apoio para o braço do motorista e do passageiro. Nele estão também os botões para acionar o modo sport da transmissão automática, o assistente de descida (HDC) e o controle de estabilidade (ESP), além do botão do freio de estacionamento eletrônico. Acima do console central está o sistema multimídia com a tela de 8”, o comando do ar-condicionado eletrônico e os botões para acionar o sensor de estacionamento dianteiro e alterar as linhas de referência do sensor de estacionamento traseiro. Em termos de climatização, as saídas traseiras vem do teto e não do piso, que é plano, para ampliar o acesso e o conforto dos cinco passageiros.

A montadora acredita que o modelo será um sucesso de vendas, por isso, tem a expectativa de vender 120 unidades por mês. “Esse segmento traz pequenas diferenças entre um e outro modelo e o atendimento e atenção dada a todos os detalhes podem fazer a diferença na escolha”, enfatizou Fang.

