Lifan X80: em busca dos coreanos

Depois de (nas suas próprias palavras) "sobreviver" ao trágico 2016, a Lifan começa a executar planos que incluem o lançamento de novos modelos e a busca pelo nível de qualidade dos automóveis coreanos.

O primeiro sinal de que continua viva no Brasil será dado em junho, quando a marca chinesa lançará o utilitário esportivo X60 reestilizado e, mais importante nesse segmento, com transmissão automática (no caso, do tipo CVT).

A discreta mudança – que se concentra nos faróis, na grade, nos para-choques e nas lanternas – é um paliativo até o próximo ano, quando uma nova geração do SUV estreará no mercado chinês. Algum tempo depois, chegará ao Brasil.

Se no X60 está concentrada a expectativa de bom volume de vendas, é com o X80 que pretende elevar seu prestígio. "Queremos ser uma alternativa aos SUVs que custam cercam de R$ 140 mil, como o Mitsubishi Outlander, com um modelo que custará entre R$ 100 mil e R$ 120 mil", explica Luiz Zanini, diretor de marketing da Lifan do Brasil.

Há predicados para tanto. Com 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura e 2,79 m de entre-eixos, esbanja espaço nas duas fileiras de bancos, embora na segunda o assento devesse ser mais elevado.

Elementos como painel digital, acabamento em madeira e uma grande central multimídia deverão fisgar o tipo de consumidor que se encanta com esse tipo de afago.

Quem não encanta é o motor 2.0 turbo, de 183 cv e 28,4 kgfm de torque, que nos pareceu fraco no brevíssimo contato dinâmico com o X80. Embora as trocas do câmbio automático de seis marchas sejam adequadas, demora para embalar os 1.885 kg do SUV.

Nível coreano

Originalmente uma fabricante de motocicletas, a Lifan usava os mesmos fornecedores chineses quando começou a construir carros, em 2006. Há pouco mais de um ano, transferiu essa demanda para fornecedores globais, mais alinhados às exigências dos consumidores.

Essa "segunda fase" é representada justamente pelo X80. Outro veículo que simboliza essa transição é a minivan M7, que executivos da empresa adorariam vender no Brasil, mas são desencorajados pelo encolhimento do segmento, que se reduziu à Chevrolet Spin e à Citroën C3 Picasso.

Além de marcar uma evolução dos produtos da Lifan, a M7 evidencia uma característica que ainda precisa ser resolvida: a falta de identidade visual. Cópia do Ford S-Max, a M7 não parece em nada o X80, que também é distante visualmente do X60.

A marca promete evoluir e chegar a um terceiro estágio em 2020, quando estreará uma nova plataforma – base de quatro novos produtos. Em 2024 concluirá esse processo com automóveis mais conectados. Será possível ajustar o ar-condicionado com comandos de voz, por exemplo.

"Temos que admitir que estamos um pouco atrás, mas vamos alcançá-los. A Lifan é uma empresa muito efetiva. Conseguimos desenvolver um novo produto em seis meses", explica Fang Yinqi, executivo elo entre a Lifan da China e a do Brasil".

Novos concessionários também estão no horizonte, sendo os mais iminentes na Bahia – um em Salvador e outro em Feira de Santana.

