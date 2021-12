Lifan X60 melhora visual e suspensão

A Lifan promoveu o lançamento na Bahia da linha 2016 do X60. Carro-chefe da marca chinesa no Brasil, o crossover está bem renovado. Ganhou uma nova grade frontal com frisos verticais, molduras nos paralamas, lanternas traseiras inéditas e rodas exclusivas de 18" na versão mais cara.

Ofertado nas cores preta, prata, cinza, branca e vermelha, o novo X60 custa R$ 59.990 na versão Talent e R$ 63.990 na VIP.

De acordo com Luiz Zanini, diretor de marketing da Lifan Motors, a marca tem mais dois modelos, o sedã 530 e a picape pequena Foison, com qualidades para a aplicação no serviço de food truck. A Lifan - que apresentou o crossover menor X50 no Salão de SP 2014 - quer ampliar suas vendas para 11 mil unidades em 2016 e conta com 57 revendas no Brasil. "Este ano, teremos mais três concessionárias. A nossa meta é atingir sete mil carros, e cerca de 40% são de X60 no Brasil", admite Zanini.

Thiago Bonina, da Bahia Vip (revenda Lifan), garante que o cliente do X60 tem um carro bom de mercado. "Hoje um modelo usado desvaloriza muito pouco, mostrando as qualidades do veículo", enaltece Bonina.

Montado na fábrica da Lifan no Uruguai, o X60 tem motor 1.8 VVT com quatro cilindros, gasolina, de 128 cavalos e torque de 16,8 kgfm a 4.200 rpm, auxiliado pelo câmbio de cinco marchas. De série, traz trio elétrico, air bag duplo, freios ABS com EBD, isofix, ar-condicionado, volante multifuncional, multimídia com GPS e câmera de ré, sensor de estacionamento, sensor crepuscular, ajuste elétrico de altura dos faróis, entre outros itens.

