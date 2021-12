Lifan X60 ganha 4 estrelas no crash-test do NCAP chinês

A Lifan divulgou o resultado do crash-test (testes de resistência, impacto e segurança) do SUV X60. O carro conseguiu alcançar 44,6 pontos de 51 pontos possíveis na avaliação do C-NCAP, obtendo quatro estrelas de um total de 5 estrelas.

<VIDEO ID=1348656/>

As notas são dadas a partir de três impactos: um frontal, contra uma barreira fixa; um outro frontal, mas com impacto no lado do motorista, contra uma barreira deformável; e um onde o veículo é atingido lateralmente, também com uma barreira deformável.

Após as colisões, são avaliados os danos que os bonecos sofreram, sendo retirados pontos por cada um. Já itens como cintos de segurança retráteis, airbags e sistema de fixação de cadeiras para crianças Isofix adicionam pontos à nota final.

É bom lembrar que o C-NCAP é a entidade chinesa do NCAP (New Car Assessment Programme), que tem representantes de diversos mercados e testa modelos ao redor do mundo. O Jac J3, por exemplo, foi submetido ao crash-test do Latin NCAP, responsável por verificar os modelos vendidos na América Latina, e conseguiu apenas uma estrela no quesito proteção para adultos e duas estrelas em proteção a crianças.

