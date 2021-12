Lifan X60 chega por R$ 52.777

Após uma campanha publicitária em que era pedido para 'chutar' seu valor, finalmente o Lifan X60 teve o preço revelado: R$ 52.777. O modelo, que é o primeiro SUV global da marca chinesa, teve lançamento em Punta del Este, no Uruguai.

O motor que equipa o X60 é o 1.8 VVT, de 4 cilindros em linha, com potência máxima de 128 cavalos e torque de 16,8 kgfm. O carro conta também com transmissão manual de cinco velocidades e porta-malas com capacidade de 405 litros.

Entre os itens de série, airbag duplo, sistema multimídia com DVD, GPS, MP3, CD Player, entrada USB e Rádio AM/FM, ar condicionado, direção hidráulica, câmera de ré, sensor de estacionamento com sinal sonoro de proximidade e rodas de alumínio aro 16".

