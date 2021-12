Lifan lançará picape Foison no próximo mês

O modelo dono da maior caçamba da categoria do segmento VUCs é o segundo veículo da Lifan no mercado brasileiro e começa a ser vendido no dia primeiro de julho nas revendedoras de Salvador. O mini truck promete potência para aguentar o peso da caçamba de aço.

O Foison traz como destaque o motor de 1.3 litros a gasolina que desenvolve 85 cv e 11,3 kgf.m de torque. A potência é proporcional para aguentar o peso do mini truck que tem exatos 2.800 mm de comprimento, 1.500 mm de largura e 335 mm de altura na caçamba de aço. Além disso, o utilitário tem capacidade para carregar até 800 kg.

No interior o modelo traz na versão completa direção eletro-assistida, ar-condicionado, rádio AM/FM digital com entrada auxiliar, tomada 12V auxiliar, ar quente e luz de leitura, entre outros itens. Para se adequar ao Brasil o Foison aderiu freios ABS e Airbags duplo.

Apresentado apenas na versão de cabine simples e caçamba de aço, o Foison é montado na unidade fabril da Lifan Motors no Uruguai e estará disponível nas revendedoras do Brasil a partir de Julho nas cores branca e prata ao preço de R$34.990 (R$37.990 com ar-condicionado e direção eletro-assistida) . A garantia é de dois anos ou 40 mil km, uma das maiores garantias de fábrica para um veículo urbano de carga.

