Líderes de cada segmento

Contrariando o momento econômico, quando o País espera um incremento de apenas 1,5% do PIB até o final do ano, o segmento automotivo vive uma recuperação mais intensa. Quando o assunto é produto, não faltam novidades para o consumidor escolher. Assim, A TARDE AUTOS selecionou os veículos que mais se destacaram no crescimento das vendas este ano nos principais segmentos.

Veículos de entrada

O Chevrolet Onix continua na liderança isolada. Este ano, as vendas do Chevrolet já cresceram 7,6% no primeiro semestre e até agora ele já emplacou 106.476 unidades. Mesmo devendo uma motorização mais moderna, ele traz pacote mais completo e com sistema MyLink desde as versões mais baratas. A partir de janeiro também melhorou os resultados do crash test feitos pelo Latin NCAP.

SUVs

O segmento da moda une praticidade e uma sensação de segurança apreciada pelos consumidores. O Jeep Compass além de líder foi o utilitário esportivo mais vendido em 2018: 33.360 unidades foram emplacadas até o mês de julho. Bom espaço interno e o desenho que sugere um veículo de segmento superior são as qualidades mais apreciadas pelos clientes do Compass.

Compactos

O Volkswagen Polo foi uma grandes surpresas do ano, ao ter vendido até o mês de julho 39.996 unidades em todo o país. O maior representante do novo momento vivido pela VW mostra que a renovação no portfólio de produtos fez muito bem à marca.

Pickups-médias

A Fiat Toro mescla design atraente, atributos de utilitário esportivo e ao mesmo tempo incorpora uma caçamba que forma um conjunto atrativo para o consumidor. Ainda que sua versão de entrada tenha o motor e.TorQ Evo 1.8 Flex de 139cv com consumo relativamente alto, fato é que ela vende bem. Até o mês passado foram 32.288 unidades emplacadas.

Sedãs

Este concorrido mercado tem especial destaque no Brasil onde versões três volumes baseadas em carros pequenos são bem aceitas. Assim, o Chevrolet Prisma derivado do Onix foi líder no período. Foram 37.031 unidades vendidas até julho, 20% a mais que o Volkswagen Virtus por exemplo. Entre os médios, o líder continua sendo o Corolla, que estabelece uma relação de confiança entre o consumidor e a marca Toyota e assim impulsiona suas vendas: de janeiro a julho emplacou 33.918 unidades.

Subcompactos

Aqui estamos falando do tamanho desses veículos tão práticos para rodar na cidade, e não do segmento específico de cada um. Entre os modelos subcompactos o destaque do período é o Renault Kwid, que completa um ano de mercado. Até julho 37.031 unidades do carro foram vendidas no país. Entre suas qualidades estão as dimensões reduzidas, baixo consumo e preço atrativo que o fez desbancar o Fiat Mobi.

