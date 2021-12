Licença para dirigir no exterior

Viajar para o exterior é uma realização que está cada vez mais ao alcance de todos. Para conhecer várias cidades, traçar as rotas e aproveitar o máximo possível do país visitado, uma das formas mais simples para facilitar na locomoção é alugar um carro. Mas dirigir fora do seu país de origem exige alguns cuidados burocráticos. O principal é ter em mãos a permissão internacional para dirigir (PID), emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Um acordo firmado em 1968 na convenção de Viena possibilitou aos brasileiros conduzir veículos em vários países. No entanto, em alguns deles é obrigatório ter em mãos a permissão internacional para dirigir (PID).

O documento é aceito em mais de 130 países e obrigatório em muitos. Além disso, a permissão pode ajudar o motorista com a legislação local e com os agentes de trânsito em casos de acidentes e infrações.

Segundo o coordenador do Detran da Bahia, Luige Souza, a PID é uma facilitadora em questões burocráticas. "Na hora de alugar um carro, o viajante terá facilidades na checagem das informações pessoais e locação do automóvel", explica Souza. Em casos de acidentes, a PID também proporciona uma agilidade maior no atendimento e rapidez para receber o seguro.

Para obter a PID, o condutor que deseja se aventurar em outro país dirigindo deve possuir a carteira nacional de habilitação (CNH) válida e do modelo com foto. Também vale lembrar que se a CNH for de outro estado, é necessário primeiro transferir para a Bahia antes de solicitar a PID. A validade da permissão é a mesma da CNH do condutor.

A realização do serviço para emitir a PID é simples. O condutor deve se dirigir até o Detran, Ciretran ou SAC com o comprovante de endereço e CNH (original e cópia de ambos) para a abertura do serviço. Em seguida, é só efetuar o pagamento da taxa de R$ 94,70 e retornar para a retirada da permissão. As informações serão impressas em sete idiomas: português, espanhol, francês, inglês, russo, alemão e árabe.

Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o condutor brasileiro é proibido de dirigir todos os tipos veículo em qualquer outro país que não faça parte da Convenção de Viena sem a PID.

O estudante italiano Pablo de Bacco resolveu tirar a permissão devido uma viagem que fez ano passado a Salvador. "Como passaria um mês em Salvador e queria conhecer a cidade, achei melhor ter os documento", explica Pablo. Segundo o Detran-BA, os turistas que desejam dirigir aqui no país devem andar apenas com o RNE, passaporte e tradução juramentada, mas ter a permissão auxilia no aluguel dos carro, em questões burocráticas ou casos de acidentes.

Para ter acesso a lista dos países em que a PID é obrigatória é só entrar em contato com o Detran no site www.detran.ba.gov.br ou no telefone 3535-0888.

adblock ativo