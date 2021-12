Lexus T 200h Hybrid Drive chega ao Brasil

Chega ao Brasil o hatchback premium Lexus CT 200h. Incluindo a versão Luxury (R$ 154 mil) , o modelo recebeu nova configuração de entrada, a ECO (R$ 134 mil), e conta com a tecnologia Lexus Hybrid Drive para utilizar dois tipos de motores, um a gasolina e outro elétrico que combinados gera potência de até 136 cavalos.

O carro foi reestilizado por fora, com novos para-choques dianteiro e traseiro, frisos cromados adicionais, faróis de luzes de LED diurnas, antena tipo shark fin e as rodas de liga leve de 16 pelegadas foram redesenhadas também.

O painel foi dividido em duas partes, na primeira zona, à frente do motorista, informações sobre a velocidade máxima, consumo de combustível, e nível de carga da bateria híbrida. Na outra parte do visor, no centro do cockpit, uma tela de navegação do GPS, controle do ar condicionado dual zone e do sistema multimídia. O volante multifuncional possui controle de áudio com computador de bordo, telefone e controle de cruzeiro, um sistema multimídia integrado ao DVD player e a TV digital com tela LCD e oitos polegadas.

Ainda na parte interna, o estofamento dos bancos CT 200h da versão ECO é em veludo e em couro na opção Luxury, que também possui sistema de aquecimento, ajuste elétrico nos assentos dianteiros com oitos opções pré-programadas para o motorista, e quadro para o passageiro. Por fora, faróis de neblina e sistema de acendimento automático em LED, sensor de estacionamento, teto solar elétrico com sistema atiesmagamento com acionamento por um toque.

O Lexus Hybrid Drive acumula energia sobressalente da combustão e do sistema de freios regenerativos para carregar o motor elétrico. Na questão da segurança, oito airbags, sendo duas bolsas frontais e duas de joelhos, um para o motorista e outro para o passageiro dianteiro, e airbags laterais para motorista e passageiros dianteiro e traseiro além do airbag tipo cortina. O hatchback conta com Controle de Estabilidade (VSC) e Assistente para Arranque em Subida (HAC).

