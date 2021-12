Lexus RX 350 fica ainda mais tecnológico

A quarta geração do crossover de luxo RX 350 chega ainda mais tecnológico. A Lexus, marca premium da Toyota no mundo, apresentou o SUV RX 350 no Brasil. Além de uma frente mais agressiva e de detalhes bem esportivos, o crossover da Lexus esbanja itens no pacote de sofisticação e de luxo nas duas versões: Luxury e F-Sport, ambas com o motorzão V6 3.5, de 305 cavalos, câmbio automático de oito velocidades e tração AWD.

A Lexus posiciona o modelo com valor inicial de R$ 337.350. Para quem deseja ainda mais luxo, o RX 350 tem a configuração topo da gama F-Sport, com valor estipulado em R$ 353.950. No Japão e, principalmente, no mercado dos Estados Unidos, a Lexus é padrão de qualidade. O novo RX 350 briga com os rivais alemães (Audi Q5, BMW X5 e Mercedes-Benz GLE) em todo o mundo. No Brasil, não é diferente.

O modelo tem sob o capô o motor 3.5 V6, com 305 cavalos e torque máximo de 38 kgfm, auxiliado pelo câmbio de oito marchas e tração AWD. O novo RX tem um conjunto mecânico 10% mais potente e garante uma excelente autonomia, sem perda de desempenho, tanto em situação de estrada como na cidade.

A Lexus oferece um amplo pacote de equipamentos nas duas versões. Em comum, estão a direção com assistência elétrica, 10 airbags, volante multifuncional, suspensão adaptativa variável, sistema Drive Mode Seletc e computador de bordo acoplado ao moderno multimídia, que oferece todo o mundo high-tech em simples toques no botão localizado no console central. O pacote de tecnologia e de mimos é extenso e inclui itens como ari-condicionado dual zone com sistema digital, controle de velocidade de cruzeiro, teto solar panorânico, rodas de 20 polegadas com desenho exclusivo, carregador sem fio, três perfis para a regulagem dos bancos e até sistema de aquecimento dos bancos.

A Lexus oferece assistência exclusiva para o crossover RX 350. Há ainda a possibilidade de acabamento diferenciado nas duas configurações, destacando a cor preta com detalhes em alumínio e madeira na versão F-Sport.

adblock ativo