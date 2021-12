Lexus revela nave espacial para filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

A Lexus apresentou no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, sua nova criação para a pré-estreia oficial do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. A marca Premium mostrou uma réplica da nave espacial monolugar Skyjet que o protagonista usa durante o longa.

O Skyjet foi criado com o objetivo de ser um veículo com base na realidade, mas adaptado ao mundo do filme Valerian, que se desenrola 700 anos no futuro e atinge a velocidade máxima de até 1.800 km/h. Para criar a nave, a equipa criativa reuniu-se com o engenheiro chefe da Lexus, Takeaki Kato para incorporar tecnologias imaginativas, assim como um design contemporâneo dos inspirado nos últimos lançamentos da marca, com faróis com desenho semelhante ao do cupê recém-lançado LC 500, definindo um formato atlético e aerodinâmico.

As atrizes Dane DeHaan e Cara Delevingne são Valerian e Laureline, agentes especiais e protagonistas do filme. Estão também no elenco Clive Owen e a cantora Rihanna.

