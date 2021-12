Lexus NX F Sport tem visual sóbrio e esbanja tecnologia

A Lexus, divisão de luxo da japonesa Toyota no mundo, chegou vagarosamente no mercado brasileiro. Na Bahia, a operação - apenas a Terra Forte comercializa os veículos - tem menos de um ano e já há cerca de 40 unidades circulando. Poucos, não? Para uma fabricante de carros de luxo e em um mercado em crise, números até razoáveis, já que a Lexus rivaliza com Land Rover, Audi, BMW e Mercedes-Benz, marcas consagradas no país.

O Lexus NX 200t chega nas versões Luxury (R$ 219 mil) e F Sport (R$ 239 mil), ambos com motor 2.0, de quatro cilindros, sistema turbo, para gerar 238 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque, auxiliado pelo câmbio automático de seis velocidades e tração 4x4 AWD. Assim, garante reações rápidas no dia a dia na cidade.

Mas são os toques de refino, conforto e maior comodidade que servem de grandes atrativos nos modelos deste segmento. Quem deseja um crossover de linhagem premium tem como opções o Land Rover Evoque, o Audi Q5 e o BMW X4.

A Lexus joga a "isca" com lista de equipamentos recheada. De série, entrega ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia com conexão Bluetooth, entrada USB, além de navegador GPS, TV digital e câmera de ré e acesso e partida sem chave.

Tudo é extremamente bem cuidado no NX 200t. Os bancos dianteiros possuem regulagem elétrica em oito posições. Há ainda teto solar elétrico, comandos de áudio no volante, seleção de modos de condução, rodas de 17 polegadas, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampas, air bags laterais, de cortina, joelho, além do duplo air bag obrigatório e faróis de LED com lavador.

A TARDE andou por uma semana na versão mais cara, a NX 200t F Sport. Aí a Lexus salta do tradicionalismo e traz itens como rodas de 18 polegadas, bancos dianteiros com memória, head-up display (sistema que joga as informações à frente no para-brisa), teto solar panorâmico (maior do que a versão de entrada), além de uma suspensão mais ajustada e adaptativa para garantir uma condução bem esportiva. No visual, há alguns detalhes a mais, como uma grade dianteira com desenho em forma de colmeia.

Por dentro, o bom acabamento e o espaço estão garantidos. Na parte da conectividade, o sistema multimídia é bem moderno e deixa o motorista bem conectado, dando a opção de usar as funções, como o GPS e o rádio, por meio dos comandos no console central.

O NX 200t tem porta-malas de 580 litros. É crossover premium extremamente confortável, requintado e de mecânica confiável.

adblock ativo