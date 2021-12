Lexus mostra SUV compacto UX em Genebra

A Lexus também entrou para a disputa acirrada dos SUVs premium e lançou no Salão de Genebra o compacto UX.

O modelo japonês compartilha a mesma plataforma do Toyota C-HR, que foi rebatizada de GA-C na marca de luxo, e será posicionado abaixo do NX. Em termos dimensionais, são 4,49 metros de comprimento e 2,63 metros de entre-eixos.

Sob o capô, está o motor 2.0 a gasolina, que rende 170 cv, acoplado a uma transmissão do tipo CVT. Há ainda a versão híbrida UX 250h, que oferece um conjunto com o propulsor 2.0, de 178 cv e tração integral de série. Por fim, o modelo esportivo F-Sport agrega detalhes mais agressivos no visual e acerto específico de suspensão.

No design o SUV é expressivo com grade em formato de diamante e vincos diferenciados que ajudam a compor o visual robusto, musculoso e agressivo. Na traseira, a Lexus instalou 120 lâmpadas de LED nas lanternas.

Por dentro, às tradições japonesas se fizeram presente com reflexos no revestimento em couro dos bancos, feitos com base em uniformes de artes marciais, como judô e kendô.

A lista de itens de segurança inclui frenagem automática de emergência com reconhecimento de pedestres, inclusive a noite, alerta de mudança de faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e reconhecimento de placas de trânsito.

O Lexus UX competirá com modelos como: Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Jaguar E-Pace e Volvo XC40

