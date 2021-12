Leaf e Bolt vão travar a batalha de 2019

O próximo ano irá marcar a chegada definitiva de modelos exclusivamente elétricos ao mercado brasileiro. Atualmente só o BMW i3 é vendido no Brasil, mas a Nissan e a Chevrolet já confirmaram que entram nessa disputa em 2019. Diferente dos híbridos, que contam com um pequeno motor a combustão associado a um propulsor elétrico, os carros do tipo "plug in" são abastecidos unicamente na tomada. Conheça os detalhes destes dois modelos:

Leaf

.

Confirmado para o Salão do Automóvel de novembro, o Nissan Leaf é vendido em diversos países e conta com motor elétrico de 150cv e 32,kgfm de torque, o que o coloca num segmento de hatches médios em relação à motorização equivalente. Com uma recarga completa, ele é capaz de rodar 241Km e leva 7 horas para ser "abastecido". Entre os atrativos, tem sistema de frenagem automática quando o motorista retira o pé do acelerador reduzindo a velocidade do carro. Pouco mais de 350 mil unidades do monovolume já foram vendidas no mundo. No entanto, as especificações técnicas e preço do Leaf no Brasil ainda não foram divulgadas.

Bolt

Chevrolet Bolt

O Chevrolet Bolt tem porte equivalente ao modelo de origem japonesa. Tem 200cv e 36,7kgfm de potência além de 340km de autonomia, comparativamente superior ao Nissan. A GM já confirmou que ele estreia em 2019 e também deve ser apresentado no Salão do Automóvel. Completo, o Bolt tem pacote de equipamentos interessante como sensores de estacionamento, câmeras de monitoramento, alerta de tráfego cruzado traseiro e dez airbags de série. A TARDE já rodou com um Chevrolet Bolt importado de forma independente pela Direct Imports, empresa de São Paulo que já vendeu quatro unidades do veículo. Com pronta aceleração e conforto, o silêncio é o item de série que mais se destaca no Bolt que tem porte de Honda Fit e muita tecnologia à bordo.

.

Essa briga está apenas começando, mas é certo que tanto o Nissan quanto o Chevrolet irão travar o comparativo do ano em busca de consumidores abertos ao novo.

