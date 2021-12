Land Rover revela luxuoso SVAutobiography

A Land Rover aproveitou o Salão de Los Angeles para lançar a versão exclusiva e luxuosa do Range Rover SVAutobiography LWB 2018.

A configuração tem entre-eixos alongado em 20 cm (totalizando 3,12 metros entre uma roda e outra), aumentando o comprimento total dos 5 metros originais para 5,20 metros. Além de espaçoso, o modelo tem o interior recheado de acabamento sofisticados para os passageiros se sentirem confortáveis, como: bancos dianteiros com revestimento em couro nobre e massageadores, na parte de trás, um par de assentos individuais da marca Poltrona Frau (uma das mais tradicionais e sofisticadas fabricantes de poltronas do mundo) recebe os passageiros com mimos dignos de um voo de primeira classe. Os bancos traseiros têm ajuste elétrico e aquecimento, podem ser reclinados em até 40 graus, incluem função de massagem e inclusive descanso para as pernas com aquecimento e oferecem até 22 posições diferentes. Para os passageiros de trás, há ainda controle remoto e fones de ouvido sem fio.

Um detalhe luxuoso e interessante é que no espaço que separa ambos os bancos traseiros, se encontra um pequeno refrigerador onde podem ser guardadas garrafas de vinho e água e cada um dos passageiros contarão ainda com um sistema de infotainment com telas de 10 polegadas independentes.

Sob o capô está o motor V8 de 5.0 litros, que rende 565 cv e 700 Nm de torque máximo, acoplado a transmissão automática ZF de oito velocidades e um sistema de tração total. O propulsor é o mais potente da linha do SUV Premium da Land Rover e será capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em pouco mais de 5 segundos.

A altura da suspensão pode ser regulada ao toque de um botão, subindo dos 221 mm originais para até 296 mm para transpor trechos alagados ou baixando para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros.

