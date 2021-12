Land Rover mais luxuoso do mundo custa mais de R$ 1mi

A Land Rover divulgou nesta terça-feira, 8, o Range Rover SVAutobiography Long Wheelbase, veículo mais luxuoso já produzido na história da marca britânica. Assinado pela Divisão de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover (SVO), o modelo está disponível sob encomenda em todas as concessionárias da marca no País, a partir de R$ 1.157.088,00.

A novidade é oferecida com entre-eixos estendidos, que dá aos ocupantes um bom espaço interno com a sofisticação britânica esperada para este perfil de comprador. O interior é aprimorado no veículo, com acabamento que ganha costuras especiais nos bancos e diversos materiais nobres que as portas do painel.

O amplo uso do alumínio, madeira e do couro nobre está presente em cada detalhe que vai desde o acabamento de partes grandes como painel, portas, bancos e volante, até pequenas peças como a borda do botão Start/Stop e do seletor de marchas.

O assento traseiro único que acompanha a linha Range Rover foi substituído por dois bancos executivos individuais italianos da marca Poltrona Frau®, que contam com ajustes elétricos e descanso para os pés. Assim como nos bancos dianteiros, os traseiros também são equipados com programas de massagem, aquecimento e resfriamento, revestimento em couro nobre Windsor e opção de personalização com diversas cores de revestimento.

Entre os dois bancos, foi colocado um console central com um compartimento refrigerado. Com acabamento em madeira ou alumínio, o console abriga também dois controles wireless que comandam as funções do sistema de entretenimento traseiro formado por duas telas independentes.

Mesas dobráveis com acabamento em couro ou madeira nobre e acionamento elétrico foram dispostas na parte de trás dos bancos dianteiros, ideais para o apoio de um notebook ou até mesmo para uma pequena refeição.

Sua carroceria pode ter pintura em duas tonalidades, entre oito cores distintas, sempre acompanhadas pelo preto Santorini. A grade frontal traz acabamento em cinza e prata com desenho exclusivo para o modelo, o que acentua sua distinção.

Sob o capô está o DNA da Land Rover, um motor V8 Supercharged de 5.0L e 565cv e incríveis, 71,38kgfm. O câmbio é automático de oito velocidades.

Tecnologia

O novo modelo da marca britânica é equipado com o sistema de entretenimento InControl Touch, que integra uma tela de 8”, com nova interface, mais intuitiva e melhor resolução. O sistema de som é da marca Meridian e conta com 29 alto-falantes e 1.700 watts de potência. Também será possível escolher 10 opções de iluminação interna.

Assim como no Range Rover Velar, o SVAutobiogrphy é equipado com o sistema de tração Terrain Response 2, que reconhece automaticamente o tipo de solo que o modelo trafega.

