Land Rover lança versão especial do Range Rover Sport V6

Após o lançamento da versão especial SVR do Range Rover Sport com motor V8 Supercharged que saltou dos 510cv para os 550cv, a Land Rover que não pretende dar descanso aos consumidores, traz um modelo ainda mais apimentado entre as opções equipadas com motor 3.0 V6. A versão especial do Range Rover Sport, batizada de HST chega ao Brasil a partir do segundo semestre.

O carro será apresentado oficialmente no Salão de Nova York, em abril e vem com a proposta de ser um dos ícones entre os SUVs. Para isso, a marca equipou o HST com motor 3.0 V6 Supercharged que entrega 380 cv de potência, 40 cv a mais do que a tradicional configuração HSE à gasolina. O câmbio é automático de oito marchas.

Além da mudança do motor, a suspensão do SUV foi recalibrada a fim de dar ao veículo uma dinâmica mais esportiva. O seletor de terreno, ou Terrain response, sistema em que o motorista pode escolher o tipo de local em que está rodando também foi alterado e recebeu um modo especial para melhorar a performace do Range Rover na pista.

No visual, o modelo ganha lanternas e faróis "Stealth" com máscara negra e partes não reflexivas e rodas de 21 polegadas com acabamento na cor cinza escuro. Há também rodas de 22 polegadas como opcional. Por dentro, o HST recebeu revestimento em couro Oxford de dois tons nos bancos, fazendo conjunto com o acabamento em preto brilhante nas portas e no console central e detalhes de alumínio, como nos paddle shifts, volante e pedais.

