Land Rover lança edição limitada Range Rover SVR

A Land Rover, marca líder de utilitários premium, traz para o Brasil o novo SVR. O modelo é o mais apimentado da família Range Rover Sport e chega equipado com um endiabrado motor V8 5.0 Supercharged que entrega 550 cavalos de potência e brutais 69,3 kgfm de torque sobre suas quatro rodas. Aqui no País serão vendidos apenas 30 unidades com preço sugerido de R$ 595 mil.

O utilitário da Land Rover possui uma força brutal de torque de 69,3 kgfm e tração nas quatro rodas. Com o câmbio automático de oito marchas ZF, o motor do veículo consegue resultados, como o de aceleração de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. Sua velocidade máxima é limitada em 260 km/h.

Além da potência e velocidade, a Land Rover justifica o preço ofertando uma generosa lista de itens de conforto e segurança. Entre os equipamentos que auxiliam a dirigibilidade e segurança, estão oito airbags, controles de tração e estabilidade, controle de cruzeiro adaptativo, assistente em declives de frenagem em curvas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e suspensão pneumática adaptativa. No quesito conforto e tecnologia, o novo Range Rover SVR oferece ar-condicionado em quatro zonas, rodas de 21", volante multifuncional em couro com aquecimento e aletas atrás do volante, multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas - com sistema de navegação, TV Digital, bluetooth e entrada USB e auxiliar.

A tração integral permanente pode ser configurado ao gosto do motorista, com opções de marchas reduzidas para terrenos com maior demanda de capacidade off-road, além de modo de distribuição de torque 50/50 entre os eixos dianteiro e traseiro. A nova suspensão pneumática varia entre duas opções de altura. Tem ainda sistema que seleciona automaticamente os melhores ajustes para o terreno. O conjunto de freios foi reforçado.

Lhays Feliciano

