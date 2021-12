Land Rover divulga versões e preços do Discovery Sport

A Land Rover divulgou o preço das versões do Discovery Sport, modelo de luxo que irá substituir o Freelander 2 no mundo. No Brasil, o crossover chega a partir do dia 16 de abril com valor a partir de R$ 179.900 na versão de entrada SE. O modelo, que será produzido em 2016 na fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia (Rio de Janeiro), terá ainda as versões HSE (R$ 202.900) e HSE Luxury, a topo de linha que sairá por R$ 232.000.

Em janeiro deste ano, a Land Rover fez o lançamento mundial do Discovery Sport na Islândia. O novo utiliário da Land Rover virá importado da Inglaterra e será ofertado inicialmente com o motor a gasolina Si2 de 2.0 litros, que gera 240 cavalos, acoplado à transmissão ZF de nove velocidades e o sistema Start/Stop. Além disso, a fabricante anunciou também um plano de 5 anos de revisões básicas pelo valor total de R$ 990 para o Discovery Sport em todo o Brasil.

Para o Discovery Sport, a Land Rover vai garantir um plano de cinco anos de revisões básicas pelo preço total de R$ 990. As revisões devem ser feitas na rede de concessionárias e incluem serviços de troca de componentes como óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de ar, fluido de freio, sem custo ao cliente, inclusive a mão de obra. Segundo a marca, o plano de revisão faz do Discovery Sport o melhor custo-benefício de sua categoria. Ele também ajuda a manter a qualidade do veículo ao incentivar os clientes a efetuar as revisões do modelo na rede de concessionárias. Isso mantém sua garantia, confiabilidade, além de elevar seu valor no momento da revenda.

A marca lançou também o Jaguar Land Rover Approved, plano para a venda de veículos usados completamente revisados e aprovados pelos concessionários com garantia total de 24 meses. O pacote contará com três serviços distintos aos clientes: planos de revisão básica por um preço fixo, programa de veículos usados certificados pela companhia e plano de financiamento diferenciado com garantia de recompra.

O programa Approved prevê que os modelos com até 5 anos de uso ou 125 mil quilômetros rodados, incluindo blindados, sejam submetidos a uma revisão completa com a verificação de 144 itens como sistema de freios, condições dos pneus, funilaria e pintura, suspensão, motor, câmbio, entre outros. Uma vez revisados e aprovados, os modelos seminovos poderão receber o selo de certificado de qualidade Approved desde que não tenham nenhum registro de sinistros de grande monta que possam afetar sua estrutura.

Com o certificado os veículos passam a ter garantia total de 24 meses ou 50 mil km, além de assistência 24 horas em todo o território nacional.

adblock ativo