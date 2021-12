Land Rover apresenta versão especial do Evoque NW8

Com o início da apresentação do novo Discovery agendado para o próximo domingo,18 , a Land Rover aproveitou o Salão de Montreal no Canadá, e exibiu mais uma novidade para 2015, a série especial do Range Rover Evoque, denominada NW8.

A terceira e última série de edições especiais de modelos Evoque inspiradas na Grã Bretanha recebeu o nome de NW8, pois homenageia a conhecida via inglesa Abbey Road, na região Nordeste de Londres, Reino Unido.

Com produção limitada de apenas mil unidades para o mercado global, o modelo chega apenas na cor branca que contrasta com o teto, sinais gráficos e retrovisores vermelhos dando um charme único ao carro.

Para reforçar a pegada esportiva, o Range Rover Evoque NW8 tem rodas de liga-leve pretas de 20 polegadas. Os faróis dianteiros, a grade, o aerofólio traseiro e as saídas de ar laterais também receberam acabamento em preto Narvik.

Por dentro, o crossover mais vendido da marca britânica no Brasil, é composto por bancos revestidos em couro preto perfurado com costura branca e iluminação nas laterais e no console central com luz vermelha.

