Land Rover anuncia preços do novo Range Rover Sport

A Land Rover divulgou oficialmente os preços do novo Range Rover Sport, modelo testado por Classiautos em julho no Reino Unido, dentro de um avião. O jipão de luxo parte de R$ 377,5 mil na versão com motor 3.0 de 292 cavalos, chegando a R$ 539,9 mil na configuração Autobiography Dynamic, com bloco V8 5.0, de 510 cavalos. Veja a tabela abaixo:

Range Rover Sport 3.0 SDV6 SE (292 cv): R$ 377.500,00

Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE (292 cv): R$ 405.500,00

Range Rover Sport 3.0 S/C HSE (340): R$ 393.500,00

Range Rover Sport V8 5.0 S/C HSE Dynamic (510 cv): R$ 496.500,00

Range Rover Sport V8 5.0 S/C HSE Autobiography (510 cv): R$ 530.900,00

Range Rover Sport V8 5.0 S/C Autobiography Dynamic (510 cv): R$ 539.900,00

