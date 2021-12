Lançamento da Volks, Up! custa a partir de R$ 28 mil

Por décadas, o Fusca foi um sucesso nacional. Isso ocorre também com o Gol, veículo mais vendido há 27 anos em todo o Brasil. Mas, há novas exigências. Os carros atuais devem ser mais econômicos e com equipamentos obrigatórios de segurança, como airbag duplo e freios ABS de série.



No lançamento mais esperado e importante das últimas três décadas, a Volkswagen, enfim, apresentou, ontem à noite, o compacto up!, hatch produzido em Taubaté, em

São Paulo.



Comercializado já em países da Europa, o pequeno up! ganha produção brazuca para enfrentar uma missão grandiosa e bem ousada: ser o novo

Fusca ou o novo Gol no Brasil.



Com dimensões diminutas, o hacth tem apenas 3,60 metros de comprimento (ficou 6,5 centímetros maior em relação ao modelo europeu). O entre-eixos é de 2,42 metros, distância considerada razoável para um subcompacto - que mede ainda 1,64 metro de largura (sem retrovisores) e 1,50 metro de altura.



Chega nas seguintes versões: Take up!, Move up!, High up!, Black up!, White up! e Red up! As duas primeiras se equiparam e são as de entrada. De série, o hatch vem com os obrigatórios airbag duplo e freios ABS com EBD, além de cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, pneus 165/80R13 e fixação de cadeirinha para crianças com Isofix. A direção hidráulica é opcional. A direção elétrica a partir da versão High up!. De opcionais, estão o ar-condicionado e itens visuais como spoilers e rodas de 14".



Com valores entre R$ 28 mil e R$ 37 mil, o carrinho quer vender, inicialmente, cerca de 100 mil unidades. Assim, posiciona-se para brigar com o novo Fiat Uno, além do futuro Ford Ka e do novo Nissan March.



Econômico e seguro



Se o argumento é economia de combustível com menores índices de poluentes, o moderno motor 1.0 12V, de três cilindros, é a bola da vez. É o mesmo Bluemotion que já equipa o Fox e deverá, em breve, está também sob o capô de modelos compactos da Volks. Gera até 82 cavalos e 10,4 kgfm de torque (com etanol) e 75 cv e torque de 9,7 kgfm (gasolina). O câmbio manual é de cinco marchas.



Este motor de três cilindros tem bloco e cabeçote feitos de alumínio e duplo circuito de arrefecimento, que permite temperaturas diferentes para o bloco e para o cabeçote. Mais leve e de eficiência energética superior, o motor 1.0 de três cilindros conseguiu a melhor classificação (categoria verde) no selo qualidade energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Será o melhor veículo entre os modelos equipados com motor flexível, direção eletro-mecânica assistida e ar-condicionado. O up! ganhou também nota máxima (5 estrelas) do Latin NCAP na segurança para adultos (teve quatro estrelas para crianças). Cravou ainda o menor custo de reparação pós-acidente no CAR Group 2014 do Cesvi, o que pode baixar o prêmio do seguro.



O compartimento de carga, por sua vez, é maior e transporta 285 litros - são 64 litros a mais em relação ao hatch alemão. Para garantir uma autonomia maior, o tanque é de 50 litros - são 15 litros a mais.

