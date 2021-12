Lamborghini inaugura sua maior concessionária em Dubai

A marca de luxo Lamborghini mostra todo seu poder ao abrir as portas da sua maior concessionária, localizada em Dubai, nos Emiados Árabes. A fabricante italiana não economizou e construiu uma loja em 1.800 m² de área. O espaço é dividido em um prédio de três andares com um showroom onde todos os modelos atualmente comercializados pela Lamborghini são exibidos, além de oficina e até uma boutique onde os clientes e fãs da marca podem adquirir os produtos da montadora, de camisetas a luvas e miniaturas.

De acordo com a marca, toda essa preparação tem um objetivo bem especifico: a loja precisa estar pronta para receber o utilitário Urus, lançamento mais importante nos 54 anos de história da Lamborghini. A montadora italiana espera duplicar o volume de vendas com o novo modelo.

Há especulações de que o carro que será lançado em 2018, custará em torno de US$ 200 mil (R$ 635 mil) e se tornará o carro-chefe do portfólio. Será ainda o primeiro veículo com tecnologia de motorização híbrida do tipo plug-in.

