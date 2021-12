Lamborghini do papa é leiloada por R$ 3,2 milhões

O papa Francisco leiloou sua Lamborghini por 715 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) em um leilão conduzido pela RM Sotheby's, em Mônaco. O veículo arrematado é equipado com motor V10 aspirado de 5,2 litros, que gera 580 cv. De acordo com a fabricante italiana, o esportivo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos, e de alcançar 320 km/h de máxima.

A montadora personalizou o modelo com pintura branca em homenagem à bandeira do Vaticano e banco com frisos. O papa ainda havia benzido e assinado no capô ao receber o veículo de luxo em novembro. A Sotheby's não informou a identidade do comprador.

O dinheiro será usado em obras de caridade e para a reconstrução de habitações e edifícios públicos em Nínive, no Iraque. A cidade foi fortemente devastada pelo Estado Islâmico

