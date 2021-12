L200 Triton Sport HPE-S: Coração bruto

Aos 40 anos de idade e atualmente na quinta geração, a Mitsubishi L200 mostra fôlego e força de sobra para o triunfo. Embora não seja a mais vendida do segmento e muito menos a mais tecnológica, a nova L200 Triton Sport HPE-S representa a versão topo de linha de uma série que tem como ponto alto o motor moderno e com muito torque.

O 2.4 litros turbodiesel construído em alumínio desenvolve 190 cv e 43,9 kgfm de torque disponível já a partir das 2.500 rpm e câmbio automático de cinco marchas. Ao pisar fundo, a resposta impressiona e, mesmo em velocidade nos piores trechos possíveis, há conforto graças à suspensão retrabalhada e aos pneus aro 17 da versão testada.

São opcionais as rodas de 17", a câmera de ré e sensor de estacionamento

Na estrada, o ronronar do motor diesel é discreto, aumentando o conforto. Durante esse teste, levamos a L200 para encarar alguns desafios, como pistas enlameadas, trechos de terra e declives para testar a tração Super Select II, tradição na linha Mitsubishi, mantendo, inclusive, o display iluminado no painel indicando o modo utilizado. São quatro modos selecionados no botão giratório posicionado no console: 4x2, 4x4, 4x4 com bloqueio do diferencial central e 4x4 com marcha reduzida, que é capaz de vencer qualquer dificuldade seca ou molhada com maestria.

Na prova de estabilidade, mais um ponto para a picape produzida em Catalão (GO), com atuação dos controles eletrônicos capazes de corrigir deslizes dos menos experientes.

Central multimídia tem sistemas Android Auto, Apple Car Play e wi-fi

Rústica mas atualizada

A L200 Triton Sport manteve o visual já envelhecido do painel e do console, mas que novamente cumpre bem a sua proposta. Apesar da simplicidade, o acabamento é bom e, caso necessário, fácil de limpar, sem reentrâncias e detalhes de difícil acesso.

Bem-vinda foi a atualização da central multimídia com sete polegadas, controles sensíveis ao toque, integração com os sistemas Android Auto e Apple Car Play e wi-fi. O sistema Bluetooth é rápido e o áudio das chamadas tem ótima qualidade. Apenas como detalhe, uma entrada USB adicional cairia bem.

Custa menos

O pacote da versão testada, a topo de linha HPE-S, é R$ 174,9 mil, R$ 26 mil a menos que a versão equivalente da líder Toyota Hilux.

Sem motores flex na linha, a L200 mantém o 2.4 turbo diesel para todas as versões. Na opção mais cara são de série controles de tração e estabilidade, controle de cruzeiro, assistente de partida em rampas, bloqueio de diferencial traseiro, shift paddle atrás do volante para trocas sequenciais, acabamento cromado e estribos laterais. São opcionais as rodas de 17 polegadas, faróis Dark Chrome com regulagem de altura, lavador, bi xenon e DRL (luzes diurnas), chave presencial e partida por botão, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro e banco do motorista com ajuste elétrico.

