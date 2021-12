L200 Triton Sport 2019 tem 5 verões a partir de R$ 120,9 mil

Como já antecipado com exclusividade por A Tarde Autos, a nova L200 Triton Sport chega ao mercado com nova grade frontal na versão topo de linha (HPE-S) e muitos detalhes como por exemplo, sistema de abertura da tampa da caçamba Smart Open e novo sistema de isolamento acústico. Mantida a motorização atual, outra novidade é a versão de entrada destinada a frotistas e o fim da produção da geração antiga da picape.

Todas as cinco versões chegam ao mercado equipadas com motor 2.4 turbodiesel de 190cv de potência. Com alto torque de 43,9 kgf.m disponíveis a partir de 2.500 rpm, ela acelera de 0 a 100km/h em 10,4s e seu desempenho se traduz em muita agilidade para situações off-road. O câmbio é um automático de cinco velocidades nas versões GLS, HPE, HPE-S e manual de seis marchas nas versões de entrada GL e GLX.

Segundo a Mitsubishi, a versão HPE-S será responsável por 30% das vendas de toda a linha. Na parte interna, os bancos são revestidos em couro, o painel tem acabamento em “piano black” e materiais que absorvem ruídos com maior eficiência. O kit multimídia tem 7” e rede wi-fi para se conectar com o celular, além de sistema Android Auto e Apple CarPlay. O aparelho ainda tem integração com os aplicativos Waze e Spotify.

.

Nas versões de entrada, os modelos são equipados com bancos em tecido, painel com acabamento em sua maior parte de plástico e rádio, ao invés do kit multimídia. Entre os equipamentos estão ainda ar-condicionado dual-zone, volante multifuncional, luzes diurnas em LED, faróis dark chrome, volante multifuncional, controle de estabilidade e tração (ASTC), assistente de partida em rampa (HSA), controle de descida, função start-stop e controle de estabilidade para trailer (TSA). Nas versões GL, GLX e GLS, as opções de controle de estabilidade e tração foram descartados.

A picape produzida em Catalão, Goiás, ainda conta com sistema de tração, que pode ser alternado em 4×2, 4×4, 4×4 com bloqueio do diferencial central e 4×4 reduzida, em todas as versões. Outro ponto positivo da nova L200 Triton Sport é seu raio de giro de 5,9 metros, o que ajuda o motorista a fazer manobras sem muito esforço.

.,

As vendas do modelo tem início ainda essa semana e como já citamos acima, a Mitsubishi espera que das versões disponíveis 30% das vendas seja da HPE-S, 20% HPE, 20% GLS, 20% GLX e 10% GL.

adblock ativo