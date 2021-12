L200 Triton Savana entra na série Off

A Mitsubishi lança no mercado brasileiro a série especial Off para a picape L200 Triton Savana. O modelo foi desenvolvido em parceria com o canal de TV por assinatura "Off" (dedicado a atividades e esportes radicais) e terá produção limitada de apenas 200 unidades. A picape chega para bater de frente com a nova Nissan Frontier, apresentada em fevereiro, e a nova Hilux, que será lançado em junho deste ano.

Com preço sugerido de R$ 128.990, a picape tem como ponto mais forte o visual. A série Savana Off reforça a pegada off-road, com direito a snorkel, que permite atravessar trechos alagados com até 800 mm de profundidade, rack de teto, prancha para auxílio em situações de baixa aderência, duas caixas para acessórios na caçamba e pneus Scorpion MTR 255/70 R16.

A L200 se equipa para enfrentar os concorrentes e oferece, entre os itens de série, air bag duplo, freios ABS com EBD e BAS, kit multimídia Power Touch, ar-condicionado automático, vidros, retrovisores e travas elétricas, além de direção hidráulica, volante revestido em couro com ajuste de altura e comandos do som, chave presencial, tapetes de borracha, entre outros.

No que diz respeito ao motor, a L200 Triton Savana Off leva sob o capô um 3.2 litros, com sistema turbodiesel de injeção direta de combustível, que desenvolve 180 cavalos a 3.500 rpm e 38 kgfm de torque a 2.000 rpm. A transmissão é manual de cinco marchas, e a tração usa o sistema Easy Select 4WD, podendo atuar de três modos distintos: 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida. Os três modos de atuação da picape da Mitsubishi são indicados respectivamente para o uso urbano com economia de combustível, uso em pistas de baixa aderência e para o uso em situações com necessidade de força total.



