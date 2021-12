Kwid acelera nas vendas via internet

Após pouco mais de 27 mil unidades vendidas desde o lançamento, há nove meses, o Renault Kwid ainda não é uma unanimidade e está longe de ser um líder de vendas dos compactos. Mas isso pode mudar. Após aumentar o volume de produção do carrinho, que agora tem entrega estimada em 20 dias nas concessionárias, a montadora aposta no público que se acostumou a comprar de tudo na internet, reduzindo o prazo de entrega para oito dias, tempo equivalente ao frete de um eletrodoméstico, por exemplo, para que o carrinho literalmente possa emplacar mais.

Na última semana, em São Paulo, a Renault mostrou uma nova plataforma de vendas para o Kwid, chamada de “K-Commerce”. O sistema foi desenvolvido pela montadora em parceria com a SAP Brasil e propõe que o cliente configure e compre o carro efetivamente via internet. Até o boleto, seja do valor integral ou da entrada, no caso de financiamento, é emitido pelo sistema.

Nova aposta

Desde o lançamento em janeiro deste ano, as vendas pelo K-Commerce já atingiram 5.106 unidades do Kwid, um terço do total, sendo que 65% dos clientes fecharam negócio via smartphone. “Lançamos este sistema no dia 11 de janeiro deste ano, e, para nossa surpresa, a primeira venda foi feita às 2h da manhã, poucas horas após o site ir para o ar. Isso mostra como o consumidor está conectado”, contou o presidente da Renault Brasil, Luiz Pedrucci.

O novo sistema envolveu um time de 53 profissionais para o seu desenvolvimento. “Nós já tínhamos o produto em nosso portfólio, mas desenvolvemos nos moldes que a Renault nos pediu. Demoramos 44 dias até finalizar e agora ver o sucesso é gratificante”, comentou Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil.

Como funciona?

No site da Renault o cliente seleciona o Kwid e é direcionado a um configurador, como muitos que existem em sites de montadoras. Neste momento uma nova tela será aberta, onde o cliente escolhe uma das três versões do carro, a cor e a forma de pagamento, onde vem a novidade. O cliente tem acesso às opções de financiamento, inclusive às simulações, e tudo é finalizado na plataforma. Também é possível oferecer outro veículo na troca como parte do pagamento e a avaliação também é feita online. Com a compra finalizada, o cliente busca o veículo na concessionária escolhida em 8 dias.

A Renault não divulgou quais são suas expectativas de venda com a plataforma, mas a certeza é que o Kwid quer ir além nas vendas e a internet pode ser uma chave para o sucesso.

