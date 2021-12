Kicks pega pela ousadia

O segmento de crossovers urbanos tem uma vasta lista de opções no Brasil. O Kicks é o mais recente integrante deste time que reúne espaço, tecnologia, equipamentos e mecânica ajustada. A TARDE Autos andou por 20 dias com o Nissan Kicks pelas ruas de Salvador.

O Kicks vem equipado com motor 1.6 flex, de 114 cavalos e sistema FlexStar, sem o tanquinho da partida a frio. Considerado um propulsor pequeno, amarrado para "puxar" cinco pessoas e um veículo de 1.142 kg, o motor do Kicks se sai, especialmente em situações na cidade. O conjunto mecânico é justamente um dos pontos fortes do crossover Kicks, produzido no México e que será feito futuramente na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro.

O modelo é vendido em versão única, a SL, com transmissão CVT, uma das mais eficientes por não registrar trancos, e a leve direção elétrica. É praticamente o mesmo pacote mecânico da dupla March e Versa.

O visual é diferente em relação aos rivais HR-V (Honda), EcoSport (Ford) e Renegade (Jeep). A Nissan entra mesmo na faixa com 2008 (Peugeot), Duster (Renault) e S-Cross (Suzuki). O Kicks SL testado por A TARDE Autos agradou. O visual ganha destaca pela grade, faróis afilados e caimento do teto mais acentuado na parte traseira. Para garantir a pegada esportiva, as rodas são de 17 polegadas. O ar-condicionado é digital e os bancos são em couro. Chega com estilo a qualquer lugar. A chave do carro é presencial e os faróis de neblina garantem boa visão.

A Nissan valoriza ainda a segurança e inclui controles de estabilidade e de tração, além de faróis com acendimento automático, ganchos para cadeirinhas infantis Isofix, freios com ABS, seis air bags e sistema de contorno de curvas e rolamento da carroceria, um dispositivo inédito no segmento de crossovers no país.

Em um mundo moderno, a Nissan garante ao motorista e demais passageiros a tão desejada conectividade. É por meio da sua central multimídia que todos ficam "plugados". O dispositivo agrega GPS integrado e usa o Android Auto ou o Apple CarPlay para deixar o smartphone espelhado na tela do multimídia. O carro tem câmera de 360 graus, usando quatro pontos para garantir o auxílio das manobras feitas pelo motorista e que são indicadas na tela do multimídia no painel de instrumentos.

O Kicks tem volante multifuncional e sua central multimídia possui tecnologia TFT, de fácil manuseio e com tela de sete polegadas. Há leitor de CD e é possível usar pen drive e conexão para smartphones.

É bem complicado lidar com gosto em um segmento que é a bola da vez no Brasil e em todo o mundo. Por enquanto, o Kicks tem apenas uma versão, a SL. Mas se há argumentos, a Nissan quer mostrar que seu "suvinho" tem lá suas qualidades.

No visual, o Kicks mais parece um hatch. No entanto, garante-se pelo visual ousado e de linhas marcantes. Por dentro, mostra-se moderno. Na cidade ou em viagens, o Kicks anda bem e ganha pontos pelo conforto.

O utilitário da Nissan tem porta-malas com tamanho justo – são 432 litros – para quem deseja um carro urbano.

Concorrentes

HR-V

A linha 2017 do HR-V tem preço inicial na faixa dos R$80 mil. Tem novo revestimento nas portas, controles de som no volante, ganchos para a fixação dos tapetees no assoalho e rodas de liga-leve de série. Seu motor 1.8 flex, de 140 cv, e câmbio CVT, de sete marchas.

Renegade

O Renegade foge à regra do crossover e é um autêntico Jeep. Tem opções de versão a diesel (2.0, de 170 cv), câmbio 9speed e tração 4x4, com seletor de mudanças de terreno. O modelo da Jeep com motor 1.8 flex custa a partir de R$72 mil e tem bom pacote de itens.

Crossover 2008

A Peugeot valoriza as qualidades do crossover 2008. Há até versão turbinada com motor 1.6 THP, de potência máxima de 173 cv e torque máximo de 24,5 kgfm (etanol). A versão com motor 1.6 litro 16V FlexStart, de 122 vc, é interessante. A partir de R$72 mil.

