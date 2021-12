Kia volta a trazer o Picanto com câmbio manual

O Picanto foi o primeiro modelo com motor 1.0 de três cilindros no Brasil. Agora, uma legião de carros compactos vem com a tecnologia, unindo baixo consumo e maior potência. Na semana passada, a Kia voltou a trazer o hatch Picanto com câmbio mecânico. O modelo já foi vendido no Brasil, mas deixou de ser importado, posicionando o hatch num patamar de preço mais elevado no mercado nacional.

O Picanto manual desembarca com preço sugerido é de R$ 39.990. Típico modeo urbano, o Picanto tem 3,6 metros de comprimento e 2,4 metros de distância entre-eixos, garantindo ainda espaço de 292 litros no porta-malas. Ainda é vendido com transmissão automática, e a nova configuração vem também com o motor Kappa 1.0, de tecnologia flexfuel, com 3 cilindros, CVVT, gerando 80 cv a 6.200 rpm e torque de 10,0kgm a 4.500 rpm, com etanol. Seu torque máximo é de 9,6 kgm a 4.500 rpm.

Destaca-se pelo pacote de equipamentos. No Picanto, não falta nada para um carro compacto. Há abertura interna da tampa de combustível, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, além de chave tipo canivete para travamento e abertura das portas à distância, tampa no compartimento de bagagem, encostos de cabeça com regulagem de altura e iluminação no porta-malas, luz interna com efeito fade out e porta-copos no console central. O hatch traz ainda porta-garrafas nas portas dianteiras, revestimento de couro no volante e na alavanca de câmbio, travamento elétrico central das portas e porta-malas, volante de direção com regulagem de altura, vidros com comando elétrico nas duas portas dianteiras, cinto de segurança de três pontos para os cinco ocupantes, rodas de aço aro 14'' com calotas e regulagem e rebatimento elétricos.

Entre os itens de entretenimento e de segurança, a Kia reforçou o Picanto com rádio CD/MP3 player com entradas auxiliar e USB, controle de som no volante de direção, airbag frontal duplo, sistema de freios a disco duplo ventilado dianteiro e ABS/EBD, barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas, cintos de segurança de três pontos dianteiro com pré-tensionadores (com exceção do assento central do banco traseiro - cinto abdominal), desembaçador no vidro traseiro, direção com assistência elétrica progressiva e luz de freio no spoiler do vidro traseiro. Conta ainda com o sistema Isofix. O carro sai por R$ 39.990.

