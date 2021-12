Kia vai lançar novo Soul e sedã Qouris

A Kia Motors anunciou que aderiu ao programa Inovar-Auto. Assim, garantiu a cota máxima de importação de carros, podendo trazer 4.800 carros/ano sem os 30 pontos percentuais no IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. Com isso, a montadora sulcoreana, que passou por maus bucados com redução drástica das vendas de veículos, definiu os próximos lançamentos no País; o sedã grande Qouris e o crossover Soul chegam renovados ao longo deste ano.

Anunciados para 2013, os dois modelos tiveram os lançamentos adiados para o mercado brasileiro. Agora, o sedã de luxo Quoris tem apresentação em maio e o novo Soul (segunda geração) ganha lançamento em junho. No entanto, a Kia segurou a chegada de outros modelos, como o Cerato Hatch, nova Carens e o Cerato Koup.

O novo Soul ficou mais elegante e cresceu também. A nova geração do crossover mede 1,8 m de largura e 2,57 m de entre-eixos. A altura continua a mesma: 1,61 m. O motor 1.6 flex é o mesmo. Entre as nopvidades, estão o sistema de direção FlexSteer com três modos de assistência, chave inteligente com partida por botão e LED's nos faróis dianteiro e traseiro. Além disso, o crossover traz agora a central multimídia UVO com tela touch screen de 8″ e compatível com iPhone e celulares com sistema Android.Já o luxuoso sedã Quoris conta com dois motores, um V6 3.8 de 311 cv e um V8 5.0 com 420 cv, ambos associados ao câmbio automático de oito marchas.

Situação

Áo longo deste mês de abril, a Kia vai regularizar a importação de veículos. "Para uma empresa que comercializou média anual de 52 mil unidades entre 2010 e 2012, a cota máxima de 4.800 unidades/ano não será suficiente. Mas certamente vai contribuir muito para que 2014 seja um ano mais alentador", analisa José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.

Com a cota máxima de importação e mais 6 mil unidades do Bongo - produzido no Uruguai e vindo para cá sem 30 p.p no IPI -, a Kia espera crescer cerca de 3% sobre os volumes de 2013. "Como fechamos o ano com 29 mil veículos emplacados, ao projetarmos 3% de crescimento, chegaremos a 30 mil unidades em 2014. Para chegarmos a essa projeção, contaremos com a cota de 4.800 unidades e 6 mil de Bongo, sem a alta de 30 pontos percentuais no IPI, e mais cerca de 20 mil unidades com o IPI diferenciado", prognostica.

