Kia Soul estreia nova geração só para os EUA

A Kia apresentou na última semana, nos EUA, o novo Soul. Com pretensão de utilitário esportivo e cuja presença sempre foi tímida por aqui, ele é um sucesso em outros países posicionado como um fun car. O modelo chega agora à sua terceira geração com novo visual e uma inédita versão aventureira. O novo hatch da montadora sul-coreana chegará equipado com faróis divididos, o consagrado formato de caixote e grandes lanternas traseiras.

Seguindo a tendência atual, o Kia Soul tem um novo conjunto óptico dividido em duas partes, assim como a Fiat Toro e o novo Citroën C4 Cactus. Tanto a parte superior quanto a inferior são em LED. A antiga grade "nariz de tigre", como a montadora chamava, também foi reestilizada com pequenos vincos na abertura de ar.

O Soul chegará disponível em quatro versões. A primeira será a esportiva GT, com maior grade frontal, conjunto óptico em LED, saída central de escape e aerofólio. A versão EV, já existente na linha atual, terá grade frontal menos chamativa e cores marcantes. A versão EX Design Collection não foi revelada pela marca. A maior novidade é a inclusão da versão aventureira X-Line, com plásticos pretos em todas as partes no inferior da carroceria, retrovisores cinza e barra no teto.

A terceira geração também chega com mudanças no interior. Segundo a Kia, o visual é inspirado na música, com elementos redondos e pontos de luz, visual que se aplica nas saídas de ar e no puxador das portas. A central multimídia é de 10,25" e fica em posição centralizada padrão. De opcional, o modelo poderá ser equipado com head-up display e sistema de som Harman Kardon com 10 alto-falantes com 640 watts de potência. As mudanças devem reforçar a imagem de carro jovem, de olho em um público altamente conectado.

Três opções de motorização estarão disponíveis nos EUA: um motor 2.0 de quatro cilindros aspirado de 147 cv e 18,2 kgfm, outro 1.6 também de quatro cilindros turbo de 201 cv e 26,9 kgfm e um último elétrico de 201 cv e 40 kgfm, com autonomia superior a 320 km.

Também estão disponíveis três opções de câmbio: automatizada de dupla embreagem com sete marchas para o modelo turbinado e um novo câmbio CVT que simula seis marchas na versão com motor 2.0. Também há uma opção com câmbio manual de seis marchas para a versão com motor aspirado.

A cabine conta com multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay

Virá ao Brasil?

Apesar de ainda não ter uma data certa para a chegada do novo Soul ao Brasil, sua vinda é especulada neste momento de recuperação da marca liderada pelo empresário José Luiz Gandini. O modelo desembarcou por aqui 2009, quando vendeu mais de duas mil unidades na estreia em tempos de dólar baixo e economia favorável. Surfou na onda dos SUVs ao conquistar clientes que não queriam a mesmice do Ford Ecosport, ou aos irmãos Hyundai Tucson e Kia Sportage, conquistando sobretudo os compradores mais jovens. De lá pra cá, o modelo emplacou mais de 35 mil unidades, alternando momentos mais expressivos e menos interessantes, tornando-se o quinto carro mais vendido da Kia, atrás apenas do best-seller Sportage, e do médio Cerato, além do utilitário Bongo e do compacto Picanto.

Na traseira, as lanternas ganharam um novo desenho

