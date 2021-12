Kia convoca recall de 24.191 unidades

A Kia anunciou nesta terça-feira (23) um recall de 24.191 veículos, entre os modelos Soul, Carens, Carnival e Sorento. A campanha para atendimentos começaram em 1º de junho, com tempo estimado em uma hora. O conserto deve ser feito em uma revenda Kia e agendado previamente.

Segundo a marca, há um problema com o interruptor das luzes do freio, que podem não acender quando o pedal do freio for acionado. O problema pode gerar ainda a incapacidade de o piloto automático ser desativado e dificultar a movimentação da alavanca de transmissão.

Os riscos implicam em um acidente de trânsito, apesar de a Kia não ter registrado nenhum caso do tipo no Brasil. A solução é a substituição do interruptor das luzes do freio - o atendimento será gratuito.

Os modelos, chassis e data de fabricação dos veículos que precisam do atendimento são:

SOUL - 190025 a 730675 - de 1/6/2010 a 14/06/2011

CARENS - 200069 a 305578 - de 1/3/2008 a 20/11/2009

CARNIVAL - 144789 a 161062 - de 21/11/2006 a 27/6/2007

SORENTO - 764938 a 896096 - de 1/5/2007 a 15/12/2008

SORENTO - 078328 a 184608 - de 24/10/2009 a 24/4/2011

Em todos os casos, devem ser observados apenas os seis últimos dígitos. Para mais informações, consulte o site da Kia ou ligue para o telefone 0800-77-11011.

