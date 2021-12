Kia anuncia nova geração do Sportage

O Kia Sportage está de cara nova e com estreia marcada para setembro, durante o Salão de Frankfurt. A nova geração do Sportage tem como destaque a dianteira elevada, com faróis puxados para cima nas pontas e a uma grade ao estilo "nariz de tigre". No que diz respeito a parte interior do carro, o modelo apresenta muita similaridade com o "irmão" Sorento, com destaque para o novo sistema multimídia com tela sensível ao toque em posição central.

O SUV da marca sulcoreana tem dianteira mais baixa e esportiva, faróis com novo desenho e luzes diurnas em LED, além de lanternas traseiras com desenho elegante e tecnologia de LED. As rodas de grandes dimensões são destaques.

A montadora oferece motores 1.6 aspirado (135 cv), 1.6 turbo (176 cv), 1.7 diesel (115 cv) e 2.0 diesel (184 cv). O carro tem tração dianteira na configuração standard, com o sistema AWD oferecido como opcional em versões com câmbio manual de seis marchas ou automático também de seis velocidades, além de uma caixa de dupla embreagem e sete marchas.

