Kawasaki lança nova Z900

A Kawasaki anuncia o lançamento da agressiva naked Z900 no Brasil, em versão única com ABS. A moto estará disponível nas concessionárias a partir do mês de outubro, com preço sugerido de R$ 41.990.

O modelo que substituirá a consagrada Z800 é equipado com quatro cilindros em linha e comando duplo de válvulas no motor de 948 cc, que entrega 125 cv de potência e torque de 10,1 kgfm.

A Z900 conta com rodas em liga leve de 17 polegadas, sistema de freios ABS, disco duplo na dianteira de 300 mm, que são “alicatados” por pinças de quatro pistões. Na traseira o disco único, de 250 mm, com pinça de um pistão. A suspensão dianteira usa garfos invertidos (upside-down) com regulagem total e curso de 120 mm. Na traseira o sistema também permite a regulagem e oferece 140 mm de curso.

