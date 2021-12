Kawasaki convoca recall para 1.421 motos

Anúncio de recall sempre usa o argumento de ação preventiva. A Kawasaki não faz diferente e soltou um comunicado para um recall dos modelos Ninja ZX-10R, Ninja ZX-10R ABS e Concours 14 tem início dia 20 de agosto. A convocação atinge 1.421 unidades, das quais 1.349 unidades da ZX-10R e 72 unidades da Concours 14.

De acordo com o comunicado, a Kawasaki Motores do Brasil Ltda. "em respeito a seus clientes, convoca de maneira preventiva, os proprietários do modelo Ninja ZX-10R abaixo identificados a entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendamento de inspeção e reparo gratuito na carcaça do motor. Estão incluídos os proprietários do modelo Concours 14 para a substituição gratuita do Kit da haste do cilindro mestre do freio traseiro.

No último caso, a Concours 14 deve passar por uma avaliação técnica para verificar o espaço existente entre o pedal do freio traseiro e seu protetor. Há chances de acumular sujeira nesta cavidade favorecendo o superaquecimento do conjunto, podendo causar travamento ou a falha do freio traseiro e, em algumas situações, ocasionar a perda do controle da motocicleta, sendo esta a razão técnica que motivou a realização do chamado.

Nos casos acima citados, a fabricante de motos informa que será necessário agendamento para o serviço, que é gratuito e deve ser feito em uma revenda autorizada. Maiores informações por meio SAK (Serviço de Atendimento Kawasaki) no horário comercial ou pelos telefones (11) 4422-9309 para a grande São Paulo e 0800 773-1210 para outras localidades ou ainda pelo site kawasakibrasil.com.

