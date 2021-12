Ka sedã 2018 mira liderança 

Mesmo diante do crescimento dos SUVs, o mercado brasileiro tem grande destaque quando o assunto é sedã compacto. Prova disso é que as montadoras não param de investir em opções de carros de entrada com três volumes no País, cuja média mensal de venda fica em torno de 26 mil unidades mensais. E, se há investimento, há público. Além de modelos completamente novos, como o Virtus, o Cronos e o Yaris, há também os aperfeiçoamentos daqueles já conhecidos no mercado para saciar o desejo de ter um sedã espaçoso e com opções modernas e tecnológicas. Neste cenário não faltam concorrentes. (Veja abaixo).

Na briga pela atenção dos consumidores está o nosso conterrâneo Ford Ka Sedã. De acordo com a Fenabrave, o modelo ocupa a 19ª posição dos mais vendidos, com 23.012 unidades emplacadas no acumulado até o mês de agosto. Esses números fazem do Ka o segundo mais vendidos do seu segmento, perdendo apenas para o Chevrolet Prisma, líder com 43.145 unidades comercializadas. Com a oferta da transmissão automática, a Ford espera aumentar as vendas do Ka Sedã, que na linha 2018 representam 30% das vendas do compacto.

A TARDE AUTOS avaliou o Ka Sedã na versão Titanium, a mais equipada, que custa R$ 70.990. Nascido na fábrica da Ford de Camaçari, a versão top traz mais requinte e uma boa lista de itens de série para tentar justificar seu preço. Nesta versão, a chave é presencial e a partida é dada através do botão start/stop, os bancos são de couro, os comandos no volante controlam o rádio, duas entradas USB para carregamento com iluminação, rodas aro 15 e controles de tração e estabilidade, que passaram a ser de série somente nas versões mais caras (SEL e Titanium).

Os detalhes em preto brilhante valorizam o interior. No computador de bordo é possível ver a autonomia do veículo – 8,4 km/l com álcool e 12,9 km/l com gasolina na cidade – , câmera de ré, sensor de estacionamento, ar-condicionado (não digital) e o principal destaque interno: a central multimídia Sync 3 com tela flutuante de 6,5 polegadas. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay o motorista passa a ter acesso aos aplicativos do seu celular na tela do carro, como Spotify, Waze e WhatsApp (no qual você pode ler e responder as mensagens por comando de voz).

Nos bancos traseiros o Isofix está presente, e o conforto a bordo também conta como ponto positivo para a Ford, apesar das dimensões compactas do sedã. A característica de oferecer muitos porta-copos e porta-trecos também continua presente no Ka, são seis compartimentos. A capacidade de carga no porta-malas é de 445 litros.

Sob o capô

O Ka anda fácil com o novo motor 1.5 de três cilindros, que entrega 136 cv e torque de 15,3 kgfm – o mais potente do segmento –, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades que tem respostas satisfatórias.

Para 2019 a estrutura foi reforçada com aços especiais para melhorar o desempenho em colisões. O Ka anterior teve um resultado ruim no teste de impacto do Latin NCAP. Assim, com as mudanças, a rigidez torcional aumentou 9,2% no sedã, segundo a Ford. Além disso, o amortecedor dianteiro com stop hidráulico e coxins com amortecimento hidráulico no motor 1.5 melhoraram o conforto sem perder a precisão. A direção ficou mais firme e melhorou a sensação de segurança em velocidades mais altas. O Ka oferece também mais conforto acústico de rodagem com reforços estruturais na carroceria e nova calibração da suspensão.

Por fora, o Ka tem linhas harmoniosas e detalhes que deixam o carro mais imponente, mesmo diminuto. Na frente tem uma nova grade pontilhada, valorizando o visual. Embaixo, os filetes horizontais se estendem até os faróis de neblina que são instalados nas extremidades e emoldurados. Já os faróis ficaram com o mesmo formato, recebendo apenas novo desenho interno.

