Ka se sai bem: Onix é o grande líder

O hatch Onix é o grande líder de vendas no Brasil. O modelo da Chevrolet disparou na frente e deve realmente fechar o ano à frente dos concorrentes. Quem está bem perto é o hatch HB20, com 109.382 unidades emplacadas de janeiro a novembro de 2016. O Onix registrou 134.941 unidades no mesmo período. Mas, a Ford tem o hatch Ka no terceiro lugar do pódio, com 69.195 unidades emplacadas de janeiro a novembro deste ano. Desenvolvido e produzido no Complexo Automotivo de Camaçari, o Ka traz tecnologia e motores eficientes, como o 1.0 de três cilindros.

A Ford comemora as boas vendas do Ka em novembro. É o maior volume do ano do compacto Ka, desbancando modelos mais tradicionais como o EcoSport e o Fusion. Com 7.703 unidades, o Ka hatch ficou entre os três mais vendidos do mercado. Já o Ka+ conseguiu 2.521 emplacamentos entre os sedãs compactos.

Mas a Ford também está bem na fita. O EcoSport, pioneiro no segmento dos crossoves urbanos, registrou 2.218 emplacamentos em novembro. O Fusion ampliou sua liderança entre os sedãs CD de luxo, com 86,1% de participação.

Confira a lista dos 10 carros mais vendidos no Brasil.

Automóveis

Modelo Novembro 2016

1 Onix 15.700 134.941

2 HB20 12.136 10.9382

3 Ka 7.636 69.195

4 Sandero 7.029 56.875

5 Prisma 5.927 59.326

6 Palio 5.250 57.724

7 Gol 5.182 50.061

8 Corolla 4.970 58.725

9 HB20S 4.399 41.357

10 Uno 3.868 31.928

Fonte: Fenabrave

