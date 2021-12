Ka hatch terá também motor 1.5 Sigma

A Ford faz festa em Trancoso com o lançamento oficial do novo Ka. Projetada em Camaçari, a nova família de compactos chega recheada de tecnologia. Serão ofertadas as carrocerias hatch e sedã, com valores de R$ 35.390 e R$ 37.890, respectivamente.



O novo Ka é produzido no complexo automotivo de Camaçari e, por conta disso, a Ford anuncia o término da produção do Fiesta Rocam. O Ka hatch já vem, de série, com ar condicionado, direção elétrica, sistema My Connection com rádio, entrada USB e Bluetooth, vidros dianteiros elétricos, ajuste de altura da coluna de direção e travas elétricas com controle remoto.

Por enquanto, será vendido apenas com o motor 1.0 flex, de três cilindros, com 85 cavalos, o mais potente entre os hatches de entrada. Somente em outubro, chega a versão com motor 1.5 Sigma, o mesmo propulsor ofertado no Ka+ (sedã).

