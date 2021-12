Ka Freestyle é novo SUV compacto da Ford

Com o sucesso do Renault Kwid, com a proposta de ser um “SUv dos compactos” a Ford também resolveu entrar na disputa por este nicho e realiza hoje, em São Paulo, o lançamento global do Ka Freestyle.

De acordo com Rogelio Golfarb, vice presidente de assuntos governamentais, comunicação e estratégia da Ford, o modelo teve o conceito criado pela equipe brasileira e foi aprimorado para se adequar a um lançamento de perfil global.

O Ka Freestyle tem diferenciais visuais que agradam o novo público exigente que busca por um carro urbano mas também aventureiro que não dá trabalho na hora de enfrentar as lombadas do dia a dia. Por isso, a nova versão utiliza a mesma plataforma do Ka - hoje, o terceiro carro mais vendido do país - mas com maior altura do solo e com o design mais musculoso, que sugere maior porte, embora seja o mesmo carro já conhecido pelos compradores da marca.

Motorização e detalhes do interior ficarão para os próximos lançamento que a Ford garante que será no segundo semestre. Mas o que já se sabe é que o Ka Freestyle chegará equipado com a nova central multimídia flutuante e sistema Sync 3 compatível com o Apple Car Play e Android Auto.

Mesmo com especulação sobre sua motorização, que pode ser a 1.5 Dragon do Ecosport, a estratégia de preço da Ford pode levar a adotar o já conhecido motor de 3 cilindros 1.0 TiVCT de 82cv (etanol), para proporcionar economia de combustível e preço reduzido.

