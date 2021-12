Juros em queda: taxas menores e boas condições de financiamento facilitam a compra do carro

A taxa básica de juros, a Selic, deve manter a tendência de baixa em 2020, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira (18). Anteriormente, a expectativa para a Selic no próximo ano era de 8%, agora foi reduzida para 7,75%. É uma boa notícia para quem quer financiar veículo novo ou usado. Para 2019, segue a projeção de que a taxa terminará no piso histórico de 6,5%.

Nas concessionárias baianas, há otimismo em relação às projeções de venda. Apesar do baixo nível de emprego e do ainda alto endividamento da população, gestores e consultores de venda acreditam que as condições de financiamento e a redução dos juros devem atrair os consumidores. A perspectiva é que o bom desempenho do primeiro bimestre do ano será mantido até dezembro.

O gerente de vendas da MG Veículos, Flávio Guimarães, ressalta que as condições do financiamento são muito favoráveis neste momento. “Há descontos, facilidades, promoções exclusivas e taxas convidativas”. Ele destaca que as montadoras estão investindo em lançamentos e facilidades para atrair o consumidor. “Este é um dos melhores momentos para comprar carro: muita oferta e ótimas condições”.

Para fazer um bom negócio e aproveitar as melhores oportunidades, é aconselhável que o consumidor pague 30% de entrada do valor total do financiamento, orienta Flávio Guimarães. Na MG Veículos – que representa a marca Caoa Chery –, em um financiamento com prazo de 12 meses, por exemplo, o cliente consegue taxa zero de juros. Em 24 meses, a taxa é de 0,49% ao mês (5,88% ao ano – mais baixa que a Selic); em 36 meses a taxa vai para 0,69% ao mês; e em 48 meses, para 0,79% ao mês. Essas taxas são para entrada de no mínimo 30%.

O gerente de vendas de veículos novos da Eurovia Nissan Paralela, André Camargo, reforça que o cenário está propício para a compra do carro e destaca que desde novembro de 2018 o mercado de Salvador celebra alta nas vendas. “Todas as montadoras estão focadas na melhoria das condições, mas a nossa marca, a Nissan, além de boas taxas de juros, oferece outros diferenciais, como aumento de bônus na avaliação do usado”, explica. A concessionária pode recomprar o carro do cliente e pagar até 80% da tabela Fipe, oferece bonificações para a troca de vários modelos e até a opção na qual o cliente pode pagar taxas menores nos primeiros meses e ir aumentando as parcelas no final do contrato.

Para fazer um bom negócio

“As taxas de juros para aquisição de automóveis são as mais baixas do mercado”, afirma a administradora do Auto Shopping Itapoan, Daniela Peres. “Já há algum tempo os juros foram reduzidos, o que sempre impulsiona a tomada de crédito”, completa. Ela destaca que vale a pena pesquisar preço e avaliar cada detalhe do financiamento. Vale a pena pechinchar, “e o bom pagador tem vantagens, pois hoje a maioria das financeiras precifica pelo histórico do cliente.

É bom prestar atenção nas taxas administrativas, embora hoje elas sejam muito semelhantes. “Existem taxas de abertura de crédito, de seguro e registro de contrato”, afirma Daniela, e vale a pena conferir todas elas. Ela reforça que as condições de financiamento melhoram muito se o cliente tem uma boa entrada. “É possível financiar até 100%, de acordo com a experiência de crédito do cliente. Com a taxa baixa, muitas vezes é vantajoso financiar um valor maior e aplicar o restante ou guardar uma verba para qualquer emergência”, ensina.

A dica do gerente de vendas da MG Veículos, Flávio Guimarães, é “o consumidor deve avaliar o custo-benefício, pensar bem no modelo, diferenciais, na tecnologia”, diz. “E, principalmente, precisa avaliar se as condições do financiamento cabem no seu bolso”, ensina.

Disputa acirrada para conquistar o consumidor

As condições de financiamento estão favoráveis, os juros em queda e as montadoras investem em lançamentos e promoções. É um bom momento para comprar carro, e há expectativa de crescimento de vendas em 2019. Este é o discurso comum nas concessionárias de Salvador.

Mas será que esses fatores serão capazes de impulsionar as vendas? A taxa anual de desemprego na capital baiana é de 24,9% da população economicamente ativa (PEA), segundo estatísticas do Dieese-2018. A pesquisa apontou a maior taxa desde 2003, quando chegou ao patamar assustador de 27,1%. As taxas de juros nas concessionárias estão em viés de queda desde o ano passado. O esforço da rede e de todas as marcas tem sido gigantesco, no sentido de melhorar as condições de pagamento e oferecer atrativos ao consumidor. Em janeiro e fevereiro deste ano houve melhoria no desempenho das vendas, e a expectativa do mercado local é atingir a meta de 10% de crescimento, em relação ao ano passado.

Mas o fato é que atrair o cliente e fechar negócio não está sendo fácil. Além do alto desemprego e redução da renda de boa parte das famílias baianas, o carro deixou de ser sonho para boa parte dos jovens.

A melhoria tímida do sistema de transporte público em Salvador, com a oferta de ônibus e metrô integrados, além do incremento dos serviços de aplicativo de transporte, fez muitas pessoas adiarem o desejo de comprar o carro. E criou condições para aqueles que pensavam em vender o automóvel, para reduzir as despesas. Há ainda um grupo de pessoas, em especial empreendedores, que estão preferindo fazer contratos permanentes de aluguel de veículos. Uma vez que as principais locadoras de automóveis oferecem descontos para quem tem CNPJ.

Para atrair clientes, as montadoras e a rede concessionária focam em estratégias diferenciadas para motoristas de aplicativos, criam condições favoráveis para locadoras de veículos, estimulam o test-drive e investem em marketing esportivo e digital, a fim de atrair o público jovem, cada vez mais ligado em tecnologia e esporte, porém distante do sonho do carro novo. Vamos esperar o fechamento do mês de dezembro para constatar se todo esse forço dará resultado.

