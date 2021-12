Julho é o melhor mês da história

A indústria automotiva brasileira registrou seu melhor mês de julho na história. Depois de amargar meses em baixas, as vendas de veículos voltaram a ter bons resultados, com, base naas medidas de incentivo ao consumo elaboradas pelo governo federal.

Assim, o mês de julho de 2012 registrou 351,4 mil emplacamentos. De acordo com balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o resultado é um recorde mensal.

No total, segundo a Fenabrave, foram vendidos em julho 351.410 unidades de automóveis e comerciais leves, aumento de 3,1% em comparação ao mês de junho. Em relação ao mês de julho de 2011, a alta foi de 22%. No acumulado do ano, que soma 1.983.781 carros vendidos, houve aumento de 3% sobre 2011.

O Volkswagen Gol ainda é o carro mais vendido no Brasil, com 155.965 unidades emplacadas no primeiro semestre de 2012, contra as 146.982 do novo Fiat Uno. Entre os comerciais leves, a Fiat se sai bem com a Strada, que emplacou 63.172 unidades. Em segundo lugar, segue a Volkswagen Saveiro com 37.194 unidades nos primeiros seis meses de 2012.



Automóveis

Modelo Julho 2012

1 Gol 29.412 155.965

2 Uno 28.267 146.982

3 CrossFox 19.554 90.567

4 Palio 18.266 95.531

5 Celta 13.670 73.761

6 Fiesta 12.952 70.140

7 Siena 12.235 45.265

8 Sandero 9.614 54.129

9 Voyage 8.900 51.688

10 Corsa sedã 8.422 58.359



Comerciais leves

Modelo julho 2012

1 Strada 10.400 63.172

2 Saveiro 6.445 37.194

3 S10 4.759 22.544

4 Montana 4.747 27.511

5 Duster 4.185 22.544

6 Hilux 3.442 17.817

7 Kombi 2.533 14.905

8 Ecosport 2.155 16.767

9 L200 2.149 11.617

10 Frontier 2.141 9.454



Fonte: Fenabrave

adblock ativo