Joy é o Onix de entrada no Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Onix é o carro mais vendido no Brasil. Lançado em outubro de 2012, o hatch da Chevrolet desbancou rivais e o Gol, que já foi líder há 27 anos no ranking dos mais vendidos. Usando a antiga fórmula do dois em um – são duas carrocerias, sendo uma mais simples para ter volume de vendas –, a Chevrolet recheia com pacote justo e itens de comodidade e conectividade.

Há dois extremos: o Onix Joy, mais simples, e o Onix Activ, com nova carroceria, direção elétrica, OnStar, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, sensor de estacionamento, faróis com LED e monitoramento da pressão dos pneus.

A TARDE Autos andou por 15 dias com o hatch de entrada, o Onix Joy. Equipado com o motor 1.0 16V, o Onix Joy foge à regra da onda dos motores de três cilindros. Mesmo assim, garante bom desempenho – já o consumo de combustível fica no pé direito do motorista e no modo de condução. Gera 80 cavalos e traz o câmbio manual de seis marchas e a inédita direção elétrica para deixar a condução mais leve e ajustada.

Seu preço é de R$ 38.990. Para garantir-se na crista da onda, a Chevrolet oferece o Onix Joy com equipamentos básicos, entre os obrigatórios e mimos essenciais. O hatch traz ar-condicionado, airbag duplo, rodas de 14 polegadas e freios com ABS e EBD. Aproveitando as mudanças mais radicais nas outras versões com carroceria totalmente renovada, a Chevrolet oferece o Joy com suspensão recalibrada. Na prática, a carroceria antiga convive com a novíssima. Assim, fica à critério do comprador levar para casa o Joy ou uma das configurações (LT, LTZ e a topo Activ), com a opção dos motores 1.0 e 1.4, além da transmissão automática de seis velocidades.

Prático

A simplicidade é um dos pontos do Onix. Mas isso não quer dizer que a Chevrolet entrega um carro mal acabado. Pelo contrário: o Onix Joy é um hatch com painel de instrumentos com mostradores bem visíveis. Seu multimídia traz itens básicos de conectividade, como bluetooth. Não exija tanto de um carro de entrada. O Joy é o substituto do Celta no portfólio da Chevrolet. É um hatch maior e mais “amigo” do dono. Fica a desejar nas soluções para deixar os comandos dos vidros elétricos perto do carona também – os comandos estão no console central.

Na “pegada” da simplicidade, a Chevrolet opta por travamento manual das portas, todas – com exceção a do motorista – têm trava nas maçanetas internas, tendo que empurrar a peça ao estilo dos carros da década de 90. Isso quer dizer: se o motorista fechar sua porta com a chave, as outras portas continuam abertas.

O Onix Joy vem com a boa direção elétrica, item que deixou o hatch mais na mão para manobras na cidade. Espere um carro prático – sem luxo extra como comandos do rádio no volante – , esperto na cidade e na estrada e com alto poder de revenda em todo o Brasil.

adblock ativo