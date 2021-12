Jovens profissionais em busca do mercado automotivo

O dilema é o mesmo em vários setores: alta demanda de vagas e poucos profissionais qualificados no mercado. Em tempos de alta tecnologia automotiva, tanto em termos de motorização, com turboalimentação e o downsizing que originou propulsores menores, às novidades, como o start-stop e modelos híbridos, há um enorme mercado para novos mecânicos dominarem o que vem por aí.

De acordo com os dados do SineBahia, no início deste ano, mais de 400 vagas ficaram abertas para os profissionais do meio automotivo por falta de profissionais qualificados. Cleide Costa, gestora da Escola do Mecânico de Salvador, confirma que a procura por mecânicos automotivos aumentou significativamente. "Éramos parceiros de dez empresas em 2017, este ano, estamos em julho, e já fomos procurados por 20 empresas que viraram nossos parceiros em busca de profissionais. A maioria são empresas de pequeno ou médio porte, as grandes ainda enfrentam as consequências da crise".

A Escola do Mecânico encaminha os alunos que se formam nos diferentes cursos de formação e capacitação profissional de mecânicos. São ofertados cursos de mecânica automotiva completa, elétrica e injeção eletrônica automotiva e mecânica de motocicleta. Cleide afirma que 70% dos alunos estão em busca do primeiro emprego e 30% são profissionais que já atuam na área e estão procurando alguma especialização, ou desejam mudar de função ou não querem ser enganados por mecânicos. Um curso completo de formação básica para mecânico de carros sai por R$ 2.840. Formado, o salário-base é em média de R$ 2.500 e o profissional pode trabalhar como mecânico em concessionárias, oficinas ou empreender.

Enquanto, de um lado, as vagas de emprego não são preenchidas, do outro, a procura por profissionalização nos cursos de mecânica aumentam em Salvador.

Sérgio Martins, gerente da escola técnica do Senai-Cimatec, garante que a procura vinda da parte dos estudantes se mantém em alta. "A procura continua. Oferecemos cursos técnicos em manutenção automotiva e temos especificações e aperfeiçoamentos também em motor, suspensão, elétrica e outros". Para Sérgio, a alta procura e a falta de profissionais que as empresas buscam é consequência do maior número de empreendedores. "Os mecânicos estão aproveitando esse momento do mercado de retração na compra do carro novo e o crescimento dos seminovos para empreender nessa área, muitos profissionais que se formam no curso migram para o empreendedorismo. Além disso, os carros estão cada vez mais modernos e cheios e tecnologias, é preciso se atualizar a todo momento", explica.

As pesquisas do Senai-Cimatec mostraram que 31,61% dos alunos formados conseguiram ingressar no mercado de trabalho este ano, contra 20,39% em 2017. Assim como 20,69% foram direcionados para cargos de estagiários na área em 2018 e 9,31%, no ano passado.

O Senai-Cimatec oferece cursos de manutenção de automóveis, eletricista de automóveis, manutenção de motor diesel, manutenção de motocicleta, entre outros.

O profissional do curso técnico em manutenção automotiva poderá trabalhar em qualquer concessionária e autorizadas realizando manutenção preventiva e corretiva e instalando equipamentos e acessórios em veículos, monitorando e diagnosticando falhas, dentre outras atividades.

Oportunidade

Com o objetivo de fornecer por meio de ação social formação para jovens de baixa renda, a Campneus, maior revenda Pirelli do Brasil, em parceria com a Escola do Mecânico de Salvador, realiza hoje, dia 1º, a abertura do projeto Jovens Campeões, onde dez jovens – entre eles, duas mulheres –, de 16 a 22 anos, terão contato com as novidades do segmento e, depois de quatro meses, sairão como mecânicos iniciantes, podendo exercer serviços supervisionados nas lojas ou trabalhar com carteira assinada.

O curso tem duração de quatro meses com aulas práticas e teóricas. "Esta é a segunda edição do projeto Jovens Campeões da Campneus, o primeiro foi realizado em Campinas (SP). Temos cinco lojas em Salvador e, com o apoio da Escola do Mecânico, vamos conseguir realizar um curso bem dinâmico. Todos os jovens receberão todo o material escolar necessário para o curso. No final do curso sempre contratamos cinco ou seis dos alunos para nossas lojas", explica Cláudia Marcucci, gerente de RH da Campneus.

Jovens de 16 a 22 anos participam de palestras, aulas teóricas e práticas em quatro meses de curso

