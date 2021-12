Jipeiros realizam trilha na Chapada Diamantina

Em comemoração ao dia do Jipeiro (4 de abril) e o feriado da Semana Santa, o clube de 4x4 Bahia Expedition, vai se aventurar na trilha do Roncador, na Chapada Diamantina. O trecho localizado entre os municípios de Andarai e lençois tem 30 quilômetros.

Divididos em dois grupos, vinte jipeiros sairão de Salvador nas próximas quinta-feira, 2 e sexta-feira, 3 às 6h com retorno previsto para o dia 5. A expedição é organizada pelo grupo Bahia Expedition, um grupo off road fundado em 2010 e composto atualmente por cerca de 130 associados. Vão participar jipeiros que possuem diferentes modelos de veículos, entre eles: Trollers, TR4s, Trackers, Jimmys e camionetes.

O percurso vai ser repleto de belas cachoeiras, rios, trechos arenosos e muita pedra. Por isso, a trilha só pode ser feita por veículos 4x4. Além da Trilha do Roncador, os aventureiros vão passar por cenários paradisíacos em Mucugê e Igatu.

O presidente do Bahia Expedition, Marcelo Barros, contou que apesar da trilha não ser tão dificil, é importantes antes de se encarara qualuqer trilha se preocupar com os cuidados essenciais como fazer uma revisão no carro e levar sempre itens básicos de segurança (cinta, manilha e rádio).

A primeira expedição à Chapada organizada pelo Bahia Expedition foi realizada em 2013. O grupo também já promoveu diversos outros passeios para Itacaré, Barra de Sirinhaém, toda a Linha Verde e até mesmo fora da Bahia, a exemplo da Serra de Itabaiana e Praia do Saco, em Sergipe. Para Marcelo "Qualquer pessoa que tenha um veículo 4x4 e que respeite a vida e a natureza pode participar do grupo e das aventuras, mesmo quem esteja começando agora no esporte. O espírito do clube é sempre o da solidariedade e da união.

O grupo aproveita os passeios para desenvolve trabalhos sociais. Na Chapada Diamantina, por exemplo, serão distribuídos brinquedos e roupas a comunidades carentes.

