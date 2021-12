Jetta turbo tem "alma" de carro alemão

Ao anunciar a chegada do novo Jetta, a Volkswagen do Brasil tratou logo de classificá-lo como "um esportivo disfarçado de sedã". Porém não é toda a linha Jetta que faz jus à esportividade alardeada pela marca alemã.

Isso porque somente a versão top de linha do Jetta, a Highline, traz sob o capô o motor 2.0 TSI, um turbo que despeja 211 cavalos de potência, a 5.500 rpm, e com torque máximo de 28,6 kgfm a 2.000 rpm.

As outras versões, Trendline e Comfortline, vêm equipadas com o propulsor 2.0 MPI flex, com potências que variam entre 116 cv (gasolina) e 120 cv (etanol).

A TARDE avaliou o modelo topo da gama, o Highline TSI. Fabricado no México, o carro mostrou-se ajustado, tanto no conforto quanto no desempenho. Na hora do arranque, parece que os 1.376 kg do veículo são pulverizados. Na estrada, a sensação transmitida pelo conjunto mecânico é a de se estar trafegando a 60 km/h quando o sedã já atingiu o dobro desta velocidade.

Conforme a montadora, a velocidade máxima do Jetta Highline é de 241 km/h. Acoplado ao motor, um câmbio de transmissão automática de seis velocidades DSG Tiptronic. As trocas são quase imperceptíveis, mesmo nas retomadas mais bruscas.

Há a opção de transmissão no modo esportivo. Ao selecioná-la (pela manopla de câmbio), o motorista vai logo observar uma redução de duas marchas e perceber que elas são mais esticadas, o que aumenta o ronco do motor. As trocas são feitas manualmente por meio de aletas, quase escondidas, atrás do volante multifuncional.

Sisudo

Visualmente, o novo Jetta teve poucas mudanças, especialmente nos para-choques. O design sisudo é típico dos outros modelos da Volkswagen, abusando das linhas quadradas e robustez. Neste quesito, o Jetta fica atrás de rivais como o Toyota Corolla, Honda Civic e Ford Focus.

O preço inicial do Jetta Highline é R$ 96.900. De série, o sedã já traz freios ABS com EBD, seis air bags, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, direção elétrica, ar-condicionado digital dual zone, faróis de neblina e rodas de liga leve de 17 polegadas.

O modelo testado carrega itens opcionais, como pintura metálica e teto solar elétrico, além do pacote Premium, que inclui banco do motorista e retrovisores externos com ajustes elétricos, faróis bixenônio e com acendimento automático, luz dinâmica para trânsito em curvas, sensor de chuva e sistema de acesso ao veículo sem o uso da chave e com botão para partida do motor.

Com tantos acessórios, o preço do Jetta chega a salgados R$ 112.524 - beirando as cifras de versões de entrada de marcas premium, como a Mercedes-Benz e Audi. Um ponto positivo do Jetta é o espaço interno, que comporta cinco ocupantes com conforto. Por outro lado, fica devendo com sua central multimídia, sem leitor de DVD - é a mesma de modelos menores da VW.

adblock ativo