Jetta tem nova plataforma e equipamentos a partir de R$ 109 mil

A estratégia é nova assim como a plataforma modular MQB, mais equipamentos de segurança e um visual mais atrativo. Para combater os rivais, notadamente o líder Toyota Corolla e o Honda Civic, além do Chevrolet Cruze, o novo Jetta 2019 é parte de uma ofensiva de 20 modelos renovados na marca alemã para ganhar mais espaço no mercado brasileiro. Com preço entre

“Um carro completamente novo, fizemos evoluções e estamos ampliando nossa participação nesse mercado, agora cobrimos 80% dos segmentos e chegaremos a 92% até o próximo ano”, disse Pablo Di Si, presidente da Volkswagen no Brasil.

.

Maior na sétima geração

O novo Jetta estreia sob a plataforma modular MQB, a mesma do Golf, 4cm maior que sua geração antiga. São 4,70m de comprimento, 2,68m de entre-eixos (3 a mais que o antecessor) e 1,80m de largura. Até parece maior olhando de frente, com um design inspirado no Arteon europeu e no Passat vendido nos Estados Unidos. A grade cromada em destaque ostenta o conjunto ótico em LED nas lanternas e faróis com faróis de milha direcionais em manobras abaixo dos 40km/h. A lateral deixa revelar sua semelhança com o Virtus - se parecem muito ao olharmos desse jeito, e a traseira foi renovada sem nos deixar esquecer do sedã baseado no Polo. Por dentro ele foi totalmente redesenhado com painel softouch com couro na parte superior e plástico na parte de baixo, amplo console central e multimídia levemente inclinada para o motorista. Novidade é o aplicativo Media Control com posição do carro, controle de som e outras funcionalidades e o manual digital.

.

Equipado

O Jetta vem importado do México em duas versões com o conhecido motor produzido localmente: 1.4 TSi turbo de 150cv e 25,5kgfm de torque (entre 1.400 e 3.500 rpm) e o câmbio automático de seis velocidades.

Em relação ao norte-americano, perdemos a chance de termos o bom DSG de dupla embreagem ou a transmissão de oito marchas. Destaque fica por conta do pacote de segurança ao motorista que inclui seis airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle de modos de condução, bloqueio de diferencial e itens como frenagem de emergência, controle de distância do veículo à frente, sistema XDS de controle da roda no limite de escorregamento em curvas e frenagem a 6m/s após colisão, evitando acidentes mais graves especialmente em rodovias. Há quatro modos de condução, inclusive o Individual que permite controle de suspensão é Câmbio e climatização ao gosto dos ocupantes. O teto solar elétrico é o único opcional e há opção de dez cores internas para iluminação ambiente interna.

.

Conectividade

Uma das novidades é o “Active Info Display", com uma tela digital horizontal de 10,25 polegadas em alta resolução para versão mais cara, R-Line. A Comfortline tem central multimídia Discover Media com tela de 8 polegadas. Ambas contam com conexão Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link.

O ar condicionado digital Climatronic dual zone (motorista e passageiro) também pode ser acionado pela tela do infotainment. De acordo com a Volkswagen, a facilidade de controle do sistema de entretenimento é um dos pontos altos do carro. São seis cores, três sólidas: branco, preto e vermelho, além do prata e preto perolizado e o novo prata snow. A Volkswagen promete manutenção 40% mais em conta que a concorrência e as 3 primeiras revisões incluídas no peço. A montadora diz que já tem unidades vendidas do novo Jetta que chega oficialmente na próxima semana.

.

Além do Corolla e Civic, o Jetta encontra sedãs médios como o Chevrolet Cruze, Nissan Sentra e Ford Fusion e ainda esbarra em modelos premium de entrada como Audi A3 e tenta atrair clientes hoje propensos aos SUVs na mesma faixa de valor. (Veja os preços abaixo)

As impressões sobre o carro estarão na próxima edição do Autos impresso, que sai toda a quarta feira no Jornal A Tarde

adblock ativo