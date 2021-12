Jetta 2019 tem ampla oferta de equipamentos

As mudanças no Volkswagen Jetta 2019 deram ar de modernidade ao modelo, que agora tem a mesma plataforma do Passat e uma série de recursos de conectividade e segurança.

A partir de R$ 109.990, o Novo Jetta tem bom desempenho e se destaca pelo nível de equipamentos e também pelo porte avantajado, que se traduz em um amplo espaço interno.

