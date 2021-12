Jetta 2015 chega ainda do México

Com mudanças pontuais no design, que seguem o DNA visual mundial da Volkswagen, incluindo faróis de LED, lanternas com novo formato, grade frontal redesenhada e novos para-choques, a montadora alemã lançou no Brasil a versão 2015 do sedã Jetta e do SUV Touareg. Os veículos chegam às lojas no fim de março, mas a marca só divulgou os preços das versões de entrada, o Jetta Trendline, por R$ 75 mil, e o Touareg V6, por R$ 250 mil.

Enquanto ainda não começa a ser fabricado em grande escala no Brasil (algumas unidades pré-série são produzidas na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, desde de 27 de janeiro), o Jetta vai continuar importado do México. Já o Touareg é fabricado na planta da Volkswagen da Eslováquia.

Entre as novidades do Jetta, que desde 1979 já vendeu cerca de 14 milhões de unidades no mundo, é a estreia da versão de entrada, a Trendline. Segundo o diretor de marketing, Axel Schroeder, essa decisão atende a uma demanda do mercado e aumenta a gama de configurações do sedã médio, que também conta com as versões Comfortline e Highline. "A ideia é crescer o volume de vendas no Brasil, no momento não posso precisar quanto, mas não estamos aqui para brincar e sim para brigar", explicou o executivo.

O sedã passa a ser oferecido exclusivamente com transmissão automática de seis marchas. As configurações Trendline e Comfortline são equipadas com o motor 2.0l Total Flex, de até 120 cv, associado à transmissão automática AQ250 Tiptronic (segunda geração) de seis marchas, a mesma que equipa o utilitário esportivo Tiguan. A versão Highline traz o motor 2.0l TSI, de 211 cv, e a transmissão DSG (DQ250) de seis marchas e dupla embreagem.

Outras novidades são os portfólios diferenciados de rodas de liga leve para cada versão e de cores da carroceria, com destaque para a nova tonalidade metálica azul. A versão Trendline traz direção hidráulica, quatro airbags, ar-condicionado manual com saída no banco traseiro, rádio com Bluetooth, CD, SD e USB, seis alto-falantes, bancos revestidos em tecido preto, rodas de liga leve de 16", sensor de estacionamento, volante com ajuste de altura e distância, vidros dianteiros e traseiros elétricos, freios com ABS e distribuição eletrônica (EBD).

A Comfortline acrescenta o piloto automático, retrovisores elétricos, grade dianteira com frisos cromados, banco do motorista com ajuste lombar, mais dois alto-falantes, fixação para cadeirinhas Isofix e volante multifuncional revestido em couro com aletas para troca de marcha.

Já a top de linha Highline tem direção eletromecânica, seis airbags, ar-condicionado digital de duas zonas, alerta de perda de pressão dos pneus, controle eletrônico de estabilidade, lanternas de neblina, bancos revestidos em couro sintético, rádio com tela sensível ao toque de 6,5 polegadas, oito alto-falantes, sistema de assistência a frenagem de emergência, controle de assistência em rampa, rodas de liga leve de 17", sensor de estacionamento, fixação Isofix, freios com ABS e EBD.



Touareg - O novo Touareg chega ao mercado com novas linhas de design na frente e na traseira, além de novas cores e rodas. Agora os freios tem sistema Multicollision Brake (recurso que ajuda a evitar colisões secundários em caso de acidente), sistema Pro Active (proteção proativa dos passageiros) e faróis bixenônio. Além disso, o utilitário recebeu aperfeiçoamentos na aerodinâmica e novos pneus com menor resistência à rolagem, que contribuem para aumentar a economia de combustível.

O veículo mais caro da marca alemã no País traz duas versões. Uma com motor 3.6 V6, de 280 cv, que conta com faróis bixenônio, tração integral, volante multifuncional, sistema multimídia com navegação integrada e controle eletrônico de estabilidade (ESC).

Já a com motor 4.2 V8, com 360 cv, tem acabamento esportivo R-Line, que inclui rodas de 20 polegadas, suspensão pneumática que eleva e abaixa a suspensão conforme necessário. Tem ainda novidades tecnológicas de assistência à condução surgem no topo de linha da Volkswagen como opcionais, entre eles, piloto automático adaptativo com frenagem de emergência (abaixo de 30 km/h) e monitoramento para evitar colisões frontais, além de assistente de mudança de faixa e câmeras que simulam os arredores na tela multimídia.

* O jornalista viajou a convite de Volkswagen do Brasil.

