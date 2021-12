Jeep Renegade ganhará motores turbo

O Jeep Renegade vai ganhar sua primeira atualização e a grande estreia será na próxima quarta-feira, 6, no Salão de Turim (Itália). Lançado em 2014, o SUV passou por uma leve reestilizada, mas o grande diferencial está no novo coração do Renegade que adotará a linha de motores Firefly nas versões turbo. Por enquanto as mudanças serão restritas ao mercado europeu.

O Renegade trará sob o capô dois novos motores a gasolina, um 1.0 turbo de três cilindros com 120 cv e um 1.3 turbo de quatro cilindros em versões de 150 cv e 180 cv. Eles vão substituir os 1.6, de 110 cv e 1.4 turbo, de 140 cv a gasolina. A Jeep não revelou ainda que transmissões serão acoplados.

Visualmente, a única imagem disponível oficial até agora mostra alteração na lanterna traseira, que é um dos detalhes mais marcantes do modelo. O interior também deve ter uma repaginada, mas detalhes serão divulgados em breve.

No mercado brasileiro o Renegade é equipado com o propulsor 1.8 flex de 139 cv ou um 2.0 diesel de 170 cv. Na opção flex, o câmbio pode ser manual de cinco marchas ou automático de seis. O motor diesel é acoplado à transmissão automática de nove marchas.

